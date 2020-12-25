В создание нового корпуса ПАО "ОДК-Кузнецов" инвестировано 2,9 млрд рублей

На самарском предприятии ПАО "ОДК-Кузнецов" открылся новый корпус гальванического производства. В его создание инвестировано 2,9 млрд рублей, общая площадь комплекса превышает 11 тыс. квадратных метров, сообщает пресс-служба правительства региона.

Новые гальванические линии позволят наносить покрытия на детали газотурбинных и ракетных двигателей в автоматическом режиме при минимальном вредном воздействии на здоровье работников и окружающую среду. Пропускная способность нового производства составляет более 3 млн деталей в год или 350 тыс. м2 наносимых покрытий.

В новом корпусе разместились 18 автоматизированных и механизированных линий, 3 вспомогательных участка и комплекс локальных очистных сооружений. Оборудование соответствует как российским, так и международным стандартам качества, обеспечивая высокую экономическую эффективность. Проектная численность персонала гальванического производства составляет 163 человека.

Корпус возведен и оснащен в рамках реализации мероприятий госпрограммы "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации".