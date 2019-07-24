Самарская "оборонка" повышает производительность труда

Во вторник, 23 июля, в министерстве промышленности и торговли Самарской области состоялось стартовое совещание по повышению производительности труда на самарских предприятиях, входящих в ГК "Ростех", в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости".

В совещании приняли участие министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов, руководитель направления по производственной системе АНО "Корпоративная сетевая академия" ГК "Ростех" Сергей Васильев, руководитель проектов ФЦК Алексей Вишневский, а также представители ООО "ЗИП", АО "СЭМЗ", АО "Авиаагрегат" АО "ПОЛИМЕР", АО "Жигулевский радиозавод", ОАО "Металлист-Самара", ОАО "НИИ Экран", ПАО "Кузнецов". Участники мероприятия обсудили систему работы по повышению производительности труда.

Для возможности включения предприятий оборонно-промышленного комплекса в реализацию национального проекта губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым была достигнута договоренность о создании в губернии первого в России центра компетенций ГК "Ростех". Его открытие на территории Самарской области позволит более эффективно решать задачи по повышению производительности труда.

Центр компетенций ГК "Ростех" выступает партнером в реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", а его тренеры-эксперты будут реализовывать задачи нацпроекта на предприятиях, входящих в госкорпорацию.

Михаил Жданов озвучил все этапы вхождения предприятий в реализацию нацпроекта и те преимущества, которые они получат от участия в нём. "У вас сегодня есть возможность бесплатно получить передовые практики, которые сейчас имеются в нашей стране, от лучших тренеров-экспертов и вывести свои предприятия на новый уровень развития", — отметил он.

Также все участники нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" смогут воспользоваться бесплатными обучающими программами для персонала, целевыми займами на льготных условиях.

В рамках совещания представители предприятий смогли непосредственно познакомиться с тренерами-экспертами, которые будут внедрять инструменты бережливого производства, методики увеличения производительности труда, работать над оптимизацией производственного процесса предприятий.

На первом этапе тренеры-эксперты займутся анализом текущей ситуации: будет определен процесс, который является наиболее проблемным для предприятия. Это так называемый поток-образец. В дальнейшем сотрудники Центра компетенций ГК "Ростех" вместе со специалистами будут выявлять резервы для повышения производительности, оптимизировать работу в потоке-образце, внедрять улучшения, сокращать количество потерь.

"Самарская область — пилотный регион ГК "Ростех" по реализации нацпроекта, — прокомментировал Сергей Васильев. — На сегодня у нас две задачи: организовать участие самарских предприятий, входящих в ГК "Ростех", и оказать поддержку с точки зрения обучения, экспертизы, организации проведения проектов по повышению производительности труда".