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Преступления Происшествия

В Самаре расследуют дело из-за поставки "левых" подшипников на военные Ил-76

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Следственном управлении УМВД по г. Самаре расследуют уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц либо в особо крупном размере) в связи с поставкой некачественных подшипников ОАО "Самарский подшипниковый завод" по гособоронзаказу, следует из отчета конкурсного управляющего предприятием.

Фото: Юлия Рубцова

Согласно постановлению об обыске, АО "Балашихинский литейно-механический завод" и АО "СПЗ" в 2015 г. заключили договор на поставку подшипников на сумму 83,5 млн рублей. В СМИ сообщалось, что самарскую продукцию отгружали в составе колес в адрес филиала ПАО "Ил" — "Авиастар". При эксплуатации самолетов были выявлены недостатки, что привело к выводу из строя пяти военных Ил.

Демонтированные детали отправили на исследование в АО "ВНИПП", где обнаружили отклонения от требований конструкторской документации. Кроме того, при изготовлении подшипников использовали высокоуглеродистую хромистую сталь, что не соответствует обозначению на поставленной продукции СПЗ. При изготовлении деталей подшипников был использован импортный аналог стали.

 В заключении исследователи указали, что дальнейшее использование подшипников СПЗ может привести к более серьезным последствиям. 

Действия неустановленных лиц из числа руководства АО "СПЗ" повлекли необоснованное завышение цены на подшипники и нанесли ущерб АО "Балашихинский литейно-механический завод" в размере 1 млн рублей. Как писали "Известия", ущерб, нанесенный Министерству обороны России из-за поставок некачественных подшипников для военной авиации, составил 130 млн рублей.

В рамках следственных действий в конце 2024 г. на СПЗ прошли обыски для изъятия документов, связанных с поставкой некачественного товара.

Ранее в СМИ появлялась информация об уголовном деле в отношении руководителей самого "Балашихинского литейно-механического завода" из-за передачи филиалу ПАО "Ил" — "Авиастар" некачественных подшипников. Дело расследуется в рамках ст. 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при исполнении гособоронзаказа).

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.

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