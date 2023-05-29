Комплексная система безопасности и видеонаблюдения Крымского моста создана самарским консорциумом "Интегра-С"

Крымский мост не только один из самых крупных инфраструктурных проектов России последнего времени, но и один из самых высокотехнологичных. Более 25 тысяч специалистов разного профиля строили этот уникальный объект три года. В его сооружении участвовала, без преувеличения, вся страна, поставляя необходимые материалы и металлоконструкции. Система видеонаблюдения и комплексная система безопасности, установленная на этом объекте, создана самарскими разработчиками консорциума "Интегра-С".

Им предстояло обеспечить транспортную безопасность на подходах и на самом переходе, состоящем из автомобильного и железнодорожного мостов. Специалисты применили запатентованные технологии программного обеспечения "Интегра-С" - Интеллектуальная интеграционная цифровая платформа "Интегра 4D-Планета Земля".

Уникальный отечественный программный продукт представляет собой среду трехмерных моделей объектов управления и наблюдения, сформированных на базе геодезических измерений, в единой системе координат и времени с описательными сведениями и техническими характеристиками. Платформа обеспечивает возможности справочного информирования об объектах, включая их форму и размещение, а также инструменты пространственного и атрибутивного анализа. Она производит 3D-визуализацию прошлого, текущего и прогнозного состояния движимых и недвижимых объектов, а также территорий и коммуникаций с использованием дополненной реальности. Вся содержащаяся в ГИС информация привязывается к координатам пространства и времени и служит основой для создания цифровых двойников объектов.

Новизна "Интегра 4D-Планета Земля" - геоинформационной системы высокого уровня, в которой все видеокамеры, датчики и устройства привязаны к географическим координатам Земли и времени, - в том, что она создает наглядный виртуальный 4D-мир с объективной реальностью. Благодаря более чем 100000 разнообразных датчиков и около 10000 видеокамер, участвующих в мониторинге пространства, платформа создает мультифизическую многомасштабную динамическую цифровую копию инфраструктуры транспортного перехода через Керченский пролив на протяжении почти 200 км.

Видеозапись объекта с помощью нескольких систем мониторинга ведется непрерывно. Записи с камер, установленных на трассе, поступают в систему хранения данных под управлением ПО Raidix. Данные с видеокамер вместе с показаниями датчиков погодных условий отправляются в центральный диспетчерский пункт, где ведется оперативное наблюдение за движением по мосту и его состоянием. Отдельные видеокамеры отслеживают движение автотранспортного потока на подходах к переходу. Двухконтроллерная система хранения данных обеспечивает работу системы видеонаблюдения в многопоточном режиме без потери производительности, в том числе на пиковых нагрузках.

Рабочее место оператора Крымского моста

Платформа осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о состоянии и событиях на мосту и его подходах в режиме реального времени. С ее помощью уполномоченные лица получают все необходимые данные, имеющиеся в базах данных системы и базах данных спецслужб, а также рекомендации по действиям о сложившейся обстановке. Электронные паспорта объектов, полученные с помощью этой системы, позволяют всем заинтересованным службам дистанционно получать исчерпывающую информацию о состоянии объекта, о наличии на нем людей, о путях эвакуации и конфигурации внутренней системы безопасности.

Система "Интегра 4D-Планета Земля" успешно зарекомендовала себя на различных объектах инфраструктуры. Она применяется в акватории пяти морских портов полуострова (Севастополь, Керчь, Ялта, Феодосия, Евпатория). Ею оснащены более чем 300 объектов РЖД на территории РФ: железнодорожные вокзалы, ситуационные центры, вагоноремонтные депо, мосты, тоннели, парки, подстанции, более 40 морских портов и 20 гидроузлов РФ. Она контролирует движение самолетов на посадочной полосе, незаменима в теплоэнергетическом комплексе, ситуационных центрах.

Объединяя неограниченное количество объектов в единую систему безопасности, платформа надежно обеспечивает комплексную защиту объектов транспортной инфраструктуры. Кроссплатформенные системы работают на ОС Linux, Astra Linux, и др., а программные продукты внесены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России, что является частью программы импортозамещения.