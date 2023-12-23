ОДК-Кузнецов увеличил возможности Центра конструкторских разработок "Управленческий"

На площадке Центра конструкторских разработок "Управленческий" появились два новых корпуса: механообрабатывающий и здание ОКБ, завершаются строительно-монтажные работы в новом металлургическом корпусе. Такая трансформация опытного производства, объединенного общими информационными системами с конструкторскими службами, компактизация производственных подразделений, высокая автоматизация техпроцессов позволит обеспечить работу опытной площадки ОДК-Кузнецов на уровне ведущих мировых разработчиков авиационных двигателей, сообщили в пресс-службе предприятия.
Кредо "Управленческого" — компактность, экономичность и ультрасовременность. Здесь, используя цифровые двойники, удается переводить в новый формат многие этапы опытного производства. Однако даже современное КБ не гарантирует полного цикла проектирования такого сложного изделия, как авиационный двигатель, исключительно "в цифре", поэтому опытные узлы выращиваются в пластике или отливаются в железе, а затем обрабатываются в новом корпусе мехобработки.
Цех изготавливает детали компрессора, турбин, крупногабаритных тонкостенных оболочек двигателя. Уникальные токарные обрабатывающие центры позволяют вести предварительную и окончательную обработку деталей диаметром до 2,5 метров — это особенность именно "кузнецовских" двигателей, в России авиационные двигатели подобной размерности больше нигде не производятся. "Кузнецовские" двигатели трехвальные, опора — один из самых нагруженных элементов двигателя, при их изготовлении необходима высокая точность, ведь допустимое смещение опор измеряется в микронах.
Для оснащения цеха приобретено 43 единицы нового механообрабатывающего и контрольного оборудования — фрезерные, токарные, шлифовальные центры, координатно-измерительные машины, а также комплекс оборудования для нанесения керамического слоя теплозащитного покрытия на поверхности рабочих лопаток турбин, работающих при температурах выше 1000 градусов Цельсия.
В новом корпусе будут обрабатываться и проходить контроль качества детали для промышленных газотурбинных двигателей НК-36СТ-32 для газоперекачивающих агрегатов и НК-37СТ-32 для энергетики (оба — мощностью 32 мегаватта), двигателя ПД-8В для отечественных тяжелых вертолетов и перспективного изделия для дальней авиации.
"Среди ключевых разработок опытного производства у нас самый большой вертолетный двигатель ПД-8В, перспективный двигатель высокой мощности для дальней авиации, новый двигатель для "Газпрома" НК-36СТ-32 с повышенной мощностью 32 МВт и разработка двигателя НК-37-32 для энергетики. Также ведется непрерывная работа по улучшению характеристик и "апгрейду" уже существующей линейки продуктов — НК-32 серии 02, НК-12МПМ для стратегической авиации и индустриальных НК-12СТ, НК-14СТ и НК-36СТ мощностью от 6,3 до 25 МВт", — поделился управляющий директор ОДК-Кузнецов Алексей Соболев.
В будущем, к 2025 году, компактизация площадки позволит сконцентрировать в нескольких зданиях все опытное производство. ОП "Управленческий" в обновленной структуре ОДК-Кузнецов станет центром высоких технологий, который будет выполнять заказы по созданию новых двигателей — от разработки до испытания опытных образцов.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?