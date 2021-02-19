В Самаре распродается имущество оборонного завода Ростеха

В ходе конкурсного производства распродается имущество АО "Конструкторское бюро автоматических систем" на Смышляевском шоссе, 1а в Самаре. Предприятие, подконтрольное ГК "Ростех" и некогда выполнявшее секретный гособоронзаказ, уходит с молотка по частям.

Банкротство предприятия началось с 2016 г. из-за долгов перед энергетиками. Всего в реестр требований кредиторов включены требования на 217 млн рублей. Конкурсный управляющий Виктор Юдаков пытался привлечь к субсидиарной ответственности бывшего директора предприятия и акционера должника Юрия Когана на 109,9 млн руб., но суд отказал в этом требовании. Подробности банкротства не раскрываются - все заседания проходят в закрытом режиме.

Напомним, ранее АО "КБАС" было одноименным ФГУП, основанным в начале 1970-х годов в Самаре. Это было особорежимное предприятие. Одна из известных разработок КБАС того времени - система автоматизации приземления самолетов "Глиссада-42". КБАС занималось проектированием, разработкой, изготовлением оптико-электронных систем и производством радиоэлектронного оборудования для летательных аппаратов.

В 2013 г. ФГУП преобразовали в АО с уставным капиталом 1,62 млрд руб.,100% акций которого передали в госкорпорацию "Ростехнологии". В 2017 г. Юрия Когана и технического директора КБАС Николая Якунина обвинили в сокрытии денег от налоговиков. На 2018 г. общая задолженность перед ФНС составляла почти 190 млн руб., из которых 160 млн включили в реестр требований кредиторов. Основная сумма образовалась по земельному налогу.

По версии следствия, в 2015 г. Якунин и Коган расходовали средства от арендаторов на нужды предприятия, минуя расчетные счета АО. Из приговора следует, что КБАС не справлялось с долговыми обязательствами по налогам и перед ресурсоснабжающими организациями, вследствие чего расчетные счета были закрыты и расплачиваться с энергетиками стало невозможно.

При этом поставка энергоресурсов была необходима, чтобы не сорвать гособоронзаказ по разработке и созданию изделий для обеспечения безопасности в местах массового скопления людей. В 2014-2015 годах проводились испытания этих изделий. Информация по заказу секретна, о сути знали немногие, в ГК "Ростехнологии" допуском к сведениям обладал только ее руководитель Сергей Чемезов. Кроме того, котельная должника снабжала теплом жилой дом.

Тогда Коган попросил арендаторов по взаиморасчетам оплатить за КБАС счета за газ, электричество, водоотведение, а также необходимые для нужд предприятия расходные материалы и оборудование на общую сумму 8 млн рублей.

С введением процедуры банкротства котельная и электросети предприятия были переданы в аренду, соответственно, компаниям "Волготеплоснаб" и "ССК". По показаниям конкурсного управляющего, ежемесячные убытки КБАС составляли порядка 3 млн руб. без учета выплаты налогов, никакой помощи предприятию со стороны учредителя ГК "Ростехнологии" и курирующих компаний не оказывалось.

"Исходя из финансового положения ОАО "КБАС", введение процедуры банкротства требовалось сразу после реорганизации формы предприятия в 2013 году, однако, согласно документам по работе рабочей группы Минпромторга, выносились решения о нецелесообразности и преждевременности подачи заявления о банкротстве", - говорится в приговоре.

В итоге суд не нашел в действиях Когана и Якунина состава преступления и признал за ними право на реабилитацию.

КБАС же пошло по пути банкротства и сейчас дошло до процедуры реализации имущества. На торги выставлено имущество более чем на 348 млн рублей. Самый дорогой актив - 134,2 млн - включает летно-испытательный комплекс, еще несколько земельных участков и производственные постройки.

Пока удалось реализовать только три площадки, другие объекты недвижимости выставлены на торги повторно.

Участок площадью 208 кв. м, на котором находится один из корпусов КБАС, приобрело ООО "Эл-Транзит Плюс" за 156 тыс. руб. (кадастровая стоимость 478,3 тыс. рублей).

Почти 3,8 тыс. кв. м продано Александру Лахтину за 2,6 млн руб. (кадастровая стоимость 8,7 млн рублей). Согласно информации ИАС Seldon Basis, на территории КБСА у него ранее было зарегистрировано ООО "РК Ловец удачи" (торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами), ликвидированное в январе прошлого года. Сейчас в корпусе, по данным "Яндекс.Карт", действует одноименный магазин рыбы и морепродуктов.

952 кв. м вдоль Смышляевского шоссе выкупил Евгений Полисевский за 787,5 тыс. руб. (кадастровая стоимость почти 2,2 млн рублей).

Следующие торги запланированы на 24 марта.