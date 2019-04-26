Чапаевский механический завод присоединят к Казанскому заводу точного машиностроения

Казанский завод точного машиностроения, занимающийся освоением и налаживанием серийного производства сложной наукоемкой продукции в интересах Минобороны РФ и других силовых структур, будет реорганизован путем присоединения к нему федерального казенного предприятия "Чапаевский механический завод". Соответствующий указ подписал в четверг, 25 апреля, президент России Владимир Путин.

В соответствии с указом, Казанский завод точного машиностроения после реорганизации должен быть переименован в федеральное казенное предприятие "Научно-производственное объединение "Казанский завод точного машиностроения", а Чапаевский механический завод исключат из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

В течение трех месяцев после госрегистрации изменения, предусматривающего переименование Казанского завода точного машиностроения, кабинет министров должен представить предложение о внесении соответствующего изменения в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ. Правительству РФ поручено в течение одного года обеспечить осуществление мероприятий, предусмотренных в данном указе.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.