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Чапаевский механический завод присоединят к Казанскому заводу точного машиностроения

МОСКВА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Казанский завод точного машиностроения, занимающийся освоением и налаживанием серийного производства сложной наукоемкой продукции в интересах Минобороны РФ и других силовых структур, будет реорганизован путем присоединения к нему федерального казенного предприятия "Чапаевский механический завод". Соответствующий указ подписал в четверг, 25 апреля, президент России Владимир Путин.

В соответствии с указом, Казанский завод точного машиностроения после реорганизации должен быть переименован в федеральное казенное предприятие "Научно-производственное объединение "Казанский завод точного машиностроения", а Чапаевский механический завод исключат из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

В течение трех месяцев после госрегистрации изменения, предусматривающего переименование Казанского завода точного машиностроения, кабинет министров должен представить предложение о внесении соответствующего изменения в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ. Правительству РФ поручено в течение одного года обеспечить осуществление мероприятий, предусмотренных в данном указе.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

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