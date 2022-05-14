Земли бывшего оборонного предприятия Ростеха раскупают муниципальные подрядчики

На земельные участки АО "Конструкторское бюро автоматических систем" (КБАС) на Смышляевском шоссе, 1а в Самаре претендуют ООО "Титан", ООО "Титиан-С" и ООО "МигСтрой".

На торгах банкротящегося предприятия определились победители. ООО "Титан" и ООО "Титан-С", возглавляемые Дмитрием Тычкиным, готовы купить два смежных земельных участка стоимостью 26,6 млн руб. (кадастровая стоимость 125,7 млн руб.) и общей площадью 107 тыс. кв. метров.

Первое общество занимается грузоперевозками и с 2019 г. выступает подрядчиком по муниципальным контрактам. Из последних - содержание снежных полигонов в районе БТЭЦ и на улицах Прожекторной и Лунной. "Титан-С" создано в конце 2021 г. и специализируется на перевозке неопасных отходов.

Соседний участок площадью 34 тыс. кв. м выкупает кинельское ООО "МигСтрой" за 11,5 млн руб. (кадастровая стоимость - 50,3 млн руб.). Компания также получает контракты на благоустройство и ремонт дорог в Кинельском районе.

Напомним, банкротство предприятия госкорпорации "Ростехнологии" - КБАС началось в 2016 году. Последние годы существования бюро выполняло секретный гособоронзаказ по разработке и созданию изделий для обеспечения безопасности в местах массового скопления людей. Предприятием руководили директор Юрий Коган и технический директор Николай Якунин. В 2017 г. их обвинили в сокрытии денег от налоговиков. Однако суд не согласился с обвинением и оправдал менеджеров.