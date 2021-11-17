В Самаре определили подрядчика, который будет содержать площадки для складирования снега

Департамент городского хозяйства и экологии определился с подрядчиком, который займется содержанием трех площадок в Самаре для складирования снега.
Напомним, ранее ведомство опубликовало три лота на сайте госзакупок, а общая начальная цена контрактов составила свыше 62,2 млн рублей.
В результате на торги по каждому из лотов заявились по два участника — ООО "Титан" и ООО "Строительная компания "Мотор". Победителем торгов по всем лотам стала компания "Титан". Сумма, в которую ООО оценил свою работу по трем площадкам, — 46,67 млн рублей.
Победитель торгов займется содержанием площадок Она будет заниматься содержанием площадок для складирования снега на ул. Лунной, в районе БТЭЦ и на ул. Прожекторной. К работам нужно приступить после заключения контракта и завершить их до 30 сентября 2022 г.
Также департаменту городского хозяйства предстоит определиться с подрядчиком, который будет обслуживать четвертую площадку, расположенную в пос. Козелки. Начальная цена контракта составляет 41,79 млн рублей. Имя победителя торгов будет известно после 18 ноября.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.