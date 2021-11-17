В Самаре определили подрядчика, который будет содержать площадки для складирования снега

Департамент городского хозяйства и экологии определился с подрядчиком, который займется содержанием трех площадок в Самаре для складирования снега.

Напомним, ранее ведомство опубликовало три лота на сайте госзакупок, а общая начальная цена контрактов составила свыше 62,2 млн рублей.

В результате на торги по каждому из лотов заявились по два участника — ООО "Титан" и ООО "Строительная компания "Мотор". Победителем торгов по всем лотам стала компания "Титан". Сумма, в которую ООО оценил свою работу по трем площадкам, — 46,67 млн рублей.

Победитель торгов займется содержанием площадок Она будет заниматься содержанием площадок для складирования снега на ул. Лунной, в районе БТЭЦ и на ул. Прожекторной. К работам нужно приступить после заключения контракта и завершить их до 30 сентября 2022 г.

Также департаменту городского хозяйства предстоит определиться с подрядчиком, который будет обслуживать четвертую площадку, расположенную в пос. Козелки. Начальная цена контракта составляет 41,79 млн рублей. Имя победителя торгов будет известно после 18 ноября.