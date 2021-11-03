Власти Самары ищут подрядчиков, которые займутся содержанием площадок для складирования снега

Департамент городского хозяйства и экологии опубликовал три лота на сайте госзакупок, связанных с работами по содержанию площадок для временного складирования снега. Общая начальная цена контрактов составила более 62,2 млн рублей.

Начальная цена первого лота - 18,69 млн рублей. Победитель торгов должен будет обеспечить содержание площадки для складирования снега на ул. Лунной. Второй лот (22,98 млн рублей) - содержание площадки в районе БТЭЦ, третий (20,61 млн рублей) - площадка для временного складирования снежных масс на ул. Прожекторной.

Победители торгов будут определены после 15 ноября. Подрядчики должны приступить к работам после заключения контракта, а завершить их до 30 сентября 2022 года.

В срок до 1 августа 2022 г. подрядчик должен произвести полную уборку любого вида отходов и складировать его на полигоне ТКО с предоставлением необходимых подтверждающих документов и сдать площадку по акту обследования территорий (площадок). Все выявленные нарушения должны быть устранены в течение трех календарных дней. В случае, если таяние снега произошло не полностью, то уборка производится после таяния снега", - отмечается в техническом задании к каждому из типовых лотов.