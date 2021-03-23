"ОДК-Кузнецов" намерен обанкротить экс-генподрядчика космодрома "Восточный"

ПАО "ОДК-Кузнецов" сообщило о намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании банкротом ФГУП "Главное военно-строительное управление по специальным объектам".

Такое решение связано с возвратом денег по контракту 2013 года. ФГУП "ГВСУ по специальным объектам" обязалось выполнить комплекс работ первого этапа строительства корпуса гальванического производства. Цена договора составляла почти 506,3 млн руб. со сроком исполнения в июне 2016 года. В 2013 г. "Кузнецов" перевел аванс 112,3 млн руб., впоследствии оплатил выполненные работы на сумму 268,3 млн рублей.

На момент обращения в суд — май 2019 года — генподрядчик освоил только 254,9 млн рублей. Кроме того, у заказчика появились претензии к качеству работ по огнезащите металлических конструкций гальванического корпуса. Прокурорская проверка и экспертиза показали, что на колонны и балки нанесен недостаточно толстый слой краски. Убытки "Кузнецов" оценил в 20,4 млн рублей.

В декабре 2018 года самарское предприятие решило расторгнуть договор. ФГУП "Главное военно-строительное управление по специальным объектам" не хотело терять контракт и предложило подписать допсоглашение об изменении техзадания, стоимости и сроков работ, а также передать все права и обязанности по контракту ФГУП "ГВСУ № 8" (Удмуртия). Последнее принадлежало Минобороны и было ликвидировано в июле 2020 года.

В итоге по решению суда от 29 апреля 2020 года генподрядчик должен вернуть "Кузнецову" 138,8 млн рублей. Теперь самарское предприятие заявило о планах по банкротству ФГУП "ГВСУ по специальным объектам".

Причем это не первая попытка обанкротить организацию. С 2019 года с подобными требованиями в суд обращались пермская компания "УниверсалСтрой", ЗАО "Корпорация "Кольцо" и ряд других организаций. Пока ни одной из них не удалось убедить суд в несостоятельности должника.

По состоянию на сентябрь 2020 года дебиторская задолженность ФГУП составляла 77,2 млрд рублей. При этом основным должником выступает Минобороны РФ. Из этого служители Фемиды делают вывод, что задолженность ГВСУ нельзя назвать безнадежной.

Вместе с тем суд указывает на значимость предприятия, которое сейчас исполняет 530 контрактов в интересах обороны и безопасности государства. А в 2020–2021 году в рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией по поручениям президента России ФГУП обеспечивает строительство 30 многофункциональных медицинских центров, в том числе в Пскове, Астрахани, Южно-Сахалинске, Улан-Удэ, Одинцово Московской области и других городах.