Максим Глебовицкий ("Металлист-Самара"): Мы готовы принять на работу тысячу человек

АО "Металлист-Самара" за два года в 2,5 раза нарастило объем производства, закупает оборудование и активно нанимает новых сотрудников. За счет чго удается развивать предприятие и с какими проблемами оно сталкивается, в интервью порталу "Волга Ньюс" рассказал исполнительный директор Максим Глебовицкий.

- С какими результатами "Металлист" закончил 2021 год?

- 2021 год предприятие закончило весьма неплохо. У нас производство продукции выросло на 53% к предыдущему году в денежном выражении. Но поскольку не было принципиального роста цен, то это рост чисто в объемах производства.

Мы уже второй год демонстрируем такой рост. В 2020 году выросли на 51%, и если в 2019 году мы произвели продукции на 1,2 млрд рублей, то в 2021 году - почти на три миллиарда.

При этом за последние годы мы восстановили реноме предприятия, соблюдаем сроки исполнения контрактов, даже выполняем некоторые раньше срока.

- За счет чего удалось добиться такой динамики? Появились новые заказы?

- Заказы у нас остались традиционные, в рамках многолетнего Государственного оборонного заказа. Новые появляются, но их не так много, чтобы они оказали существенное влияние.

Динамика обеспечивается за счет организации производства, правильного планирования, выстраивания технологических цепочек, повышения производительности труда, создания команды управленцев, заинтересованных в результатах.

Мы применяем систему мотивации работников, построенную по принципу "любое достижение должно быть поощрено". Достиг результата - получил поощрение. Для каждой группы работников разработана своя система стимулов, понятная для них и зависящая от результата труда. Рабочий понимает, что за любую хорошо сделанную деталь получит деньги. Премиальная часть оплаты составляет до 85%.

Доходы работников значительно выросли, причем фонд оплаты труда практически не изменился. Мы просто убрали лишних людей - были раздуты штаты, поддерживались неэффективные, забюрократизированные процессы.

Сейчас на предприятии средняя заработная плата производственных рабочих - 54 тысячи рублей. Для Самары это выше среднего.

Раньше у нас рабочие зарабатывали 20-30 тысяч, и заинтересовать результатом их было невозможно. Сейчас есть люди, которые и по 100 тысяч зарабатывают.

Задача руководства - обеспечить максимальную прозрачность по результатам труда, чтобы каждый человек был на виду. И тут нам проще, чем более крупным заводам, где много бюрократии. Там человек приходит после университета, по документам все красиво, но на самом деле его ставят на одну гайку, и он ее крутит десятилетиями. А мы бросаем на сложную задачу, и специалист растет профессионально.

Опять же, очень важным мероприятием был подбор управленцев. Мы тщательно подбирали сотрудников, и в результате у нас во главе всех подразделений встали люди, заинтересованные в успехе.

Например, у нас всегда проваливался литейный цех, он долгие годы был притчей во языцех, но пришел человек, все сумел наладить и продолжает проявлять инициативу.

- На рынке есть выбор таких специалистов?

- К сожалению, он очень сильно ограничен. Мы своих растили и взяли несколько человек со стороны.

- Промышленные предприятия часто жалуются на высокий возраст работников, отсутствие молодежи... У вас с этим как?

- У нас работает много пенсионеров и предпенсионеров, но много и молодежи. Мы организовали обучение в силу своих возможностей, берем учеников, учим их рабочим специальностям, ставим за станки. Не так много, как хотелось бы, но тем не менее такое есть.

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- Каковы планы на 2022 год?

- В этом году такого увеличения объемов производства мы уже не достигнем, потому что еще больше оптимизировать производство - сложно. Рост будет процентов на 10, не больше. Но в денежном выражении это прилично, около 300 миллионов.

К тому же мы упираемся в кадровый голод.

- Каковы ваши планы по найму сотрудников?

- Сегодня на "Металлисте" около 450 основных производственных рабочих. Мы готовы легко трудоустроить еще столько же. А это предполагает дополнительно порядка 200-300 других сотрудников - мастеров, технологов, бухгалтеров, вспомогательных рабочих и так далее. В общей сложности мы готовы взять на работу 900-1000 человек. Сейчас у нас штат 1300 сотрудников.

Ручеек приходящих к нам новых специалистов увеличился, но он пока очень тонок. Сегодня люди - самый дефицитный ресурс.

- Идут ли к вам выпускники ссузов и вузов?

- Беда не только нашего предприятия, а вообще всех, расположенных не в Петербурге и не Москве, - в том, что люди оканчивают здесь университет, потом работают, получают какие-то навыки, компетенции и уезжают в столицы. Сколько сотрудников, которых мы обучили, от нас уехали…

Среднего профтехобразования фактически нет. Часто выпускники имеют слабое представление о современном оборудовании, да и их практические навыки оставляют желать лучшего. Поэтому у нас выпускники начинают с чистого листа как ученики.

Есть и более глобальная проблема, связанная с престижем рабочих профессий и труда в целом. Обратите внимание, что в современных фильмах нет акцента на труд, их герои живут в роскошных домах, ездят на роскошных машинах и нигде не работают... А когда мальчик, насмотревшийся подобных картинок, приходит из профтехучилища на завод и понимает, что для того, чтобы чего-то добиться, нужно трудиться, и трудиться упорно много лет, его настигает несоответствие картинки и реальности. Вот и идут они в менеджеры, продавать телефоны... Сидишь в чистой рубашке и, по сути, ничего не делаешь.

- В Москве часто пытаются рабочие специальности замещать мигрантами. У вас есть такая возможность?

- У нас нет мигрантов. Одно дело штукатурить, другое дело - станок. Квалифицированных рабочих среди мигрантов очень мало. Кроме того, у нас требования режима - оборонзаказ, работают только граждане РФ.

- Как на предприятии сказалась текущая внешнеполитическая ситуация?

- Сейчас у нас портфель заказов растет быстрыми темпами. Рост объема производства в 10 раз по одному из изделий, по другому - в 80 раз. Это связано с возрождением самолетостроения и с активной внешней политикой. Мы работаем на оборонно-промышленный комплекс, а военные действия - это расходование ресурсов, которые надо восполнять. Мы в этом процессе активно заняты и понимаем, что количество заказов будет увеличиваться.

- Производственные мощности позволят вам выполнить их?

- Да, поскольку сегодня производственные мощности используются лишь на 30%.

- Насколько "Металлист" зависим от зарубежных поставок?

- Все сырье, с которым мы работаем, российского производства. Но обеспечение производства (инструмент, комплектующие к станкам, особенно к станкам с ЧПУ) - тут мы, как и все, испытываем определенные затруднения. Никто и подумать не мог, но, оказывается, даже рентген-пленка в России не своя, ее покупали за границей, а у себя только резали в размер. Мы ищем адекватные замены проблемным позициям.

Для нас куда большая проблема в другом. Предприятия металлургии сейчас не выставляют счета на оплату, потому что в условиях "рыночной пилы" ждут максимальных цен. Доллар упал, а цены - нет. И они все ждут следующего пика, чтобы отгружать по новым ценам. Стоимость металла выросла от 20 до 80 процентов. А у нас цена металла - это 30-50 процентов себестоимости изделия. Тут пора вмешаться государству.

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И следующая проблема, которая будет сильно влиять на экономику, - рост базовой ставки. Потому что сегодня мало предприятий работает без кредитов. Мы уже один раз выплатили повышенную ставку, и нас это очень беспокоит. Из-за высокой ставки и неопределенности возникают сложности и с лизингом.

- В 2019 году появлялась информация, что Siemens предлагал "Металлисту" наладить производство компонентов газовых турбин. Что с этим проектом?

- Это мертворожденный проект. Я с "Сименсом" много раз пересекался, работая на других предприятиях. Им государство поставило условие локализации производства со сроками. А им это невыгодно, потому что есть Китай, который дешевле, есть собственные производства в Европе. Поэтому они выходят с предложением и начинают убивать время в переговорах. Это тягомотный процесс, где одно условие накручивается на другое. Они просто показывают активную работу с нашими предприятиями - переписку, протоколы совещаний, а потом приходят к правительству и говорят, что российские заводы не готовы и просят изменить сроки по локализации. Это мое мнение.

- Корабельные газотурбинные двигатели вы продолжаете ремонтировать?

- Да, два очередных двигателя мы поставили в октябре прошлого года. Сейчас они проходят испытания. Проект сложный, это же импотозамещение того, что раньше делалось на Украине. По условиям, должно быть все свое, а в стране многого просто не было, включая документацию. Поэтому это был очень тяжелый, очень вязкий и организационно, и технически, и процедурно проект. Приходилось пробивать высокие решения чуть ли не по каждому болту.

- По планам технического перевооружения у завода есть какие-то глобальные замыслы?

- Мы на протяжении последних лет всеми возможностями, которые у нас есть, модернизируем предприятие. Медленно, тяжело, денег не хватает, но движемся. Решение вкладываться в модернизацию на уровне собственника принято.

В прошлом году мы купили два новых станка, на этот год заложили достаточно большую для себя программу - 15 станков. Правда, сейчас из-за санкций и ломки логистических цепочек их поставка под вопросом.

- Есть какие-то перспективные проекты, над которыми вы работаете?

- Нам пока достаточно гособоронзаказа. А так, конечно, есть проекты, например, к нам "Силовые машины" обратились за определенной помощью в рамках восстановления газотурбинного производства, мы сегодня (12 апреля. - Прим. Волга Ньюс) получили от них заключительный договор о сотрудничестве и рассматриваем сейчас документацию.

Есть другие российские предприятия, которые обращаются в связи с потерей импортных партнеров. И хотя это достаточно медленный процесс, особенно по сравнению с тем, как нарастает гособоронзаказ, но такое сотрудничество нам очень интересно, потому что оно приносит предприятию коммерческие деньги.

- Какие меры поддержки сейчас необходимы отрасли?

- Государство должно задуматься о внутреннем рынке металлов, навести здесь порядок, отбить у поставщиков желание сверхприбылей, может, ввести государственное регулирование этой отрасли, особенно в области гособоронзаказа. Государство свои же деньги вкладывает.

Необходимо обеспечивать предприятия дешевыми и длинными кредитами. Ведь ставка что в 20%, что в 17% - это очень много. У нас прибыль в договорах максимум 20% - и всю ее отдавать банку? Причем прибыль мы получим непонятно когда - договоры многолетние, а проценты банку нужно платить каждый месяц.