Владимир Куделькин ("Интегра-С"): Это время возможностей для отечественной IT-отрасли

Президент консорциума "Интегра-С", заслуженный изобретатель РФ Владимир Куделькин в рамках проекта "Точки Роста" рассказал о своем видении ситуации в сфере IТ на фоне внешнеполитических событий.

- Насколько сфера IT зависит от колебаний курса валют и санкций, которые наложены на нашу страну?

- От зарубежных поставщиков и курса валют зависит именно "железо", но не программное обеспечение. Сейчас наша компания реализует софт по той же стоимости, как и в 2021 году. А это 45% от итоговой стоимости конечного продукта. И мы не планируем поднимать цены в ближайшее время.

Конечно, весь сегмент и компания зависят от курса валют. Доля иностранных комплектующих составляет от 30 до 50%. А сейчас в некоторых случаях рост стоимости серверов, например, может достигать 150%.

Стоит оговориться, что сказанное относится именно к марту 2022 года. Уверен, что в апреле наша компания найдет более выгодные цены на оборудование. Мы работаем в этом направлении.

- В чем отличие российского "железа" от зарубежных аналогов?

- Если говорить именно о комплектующих, то применение зарубежных аналогов дает более высокую производительность. Но наши продукты работают и на российских комплектующих.

- Но что-то невозможно будет заменить отечественным?

- Сейчас нет того, чего нельзя было бы заменить российским. Все, что в сфере информационных технологий будет создано на российских комплектующих, будет работать. Задача будет решена, в том числе и с использованием технологии распределенных реестров, которая активно используется в "Интегра-С".

- И все же - как повлияет сложившаяся ситуация на отрасль в целом? Особенно на фоне новостей об оттоке российских специалистов за рубеж...

Михаил Иванычев ("Зионек"): "Ситуация даст большой толчок развитию наших ИТ-компаний" Михаил Иванычев, директор ООО "Зионек" (разработка IT-технологий поддержки бизнес-процессов, в том числе 1С и веб-разработками, создание высоконагруженных систем) - о будущем рынка IT-услуг в России на фоне санкций и о том, как компании пережить сложившийся кризис и какой помощи от государства ждут программисты.

- Сложившаяся ситуация положительно повлияет на отрасль IT в России. Если говорить о программистах, уехавших за рубеж, то нужно понимать, что большинство из них и ранее работали на зарубежные компании. Могу смело заявить о том, что специалисты "Интегра-С" продолжают работать и никуда уезжать не собираются. Тем более что сейчас им предоставлен более широкий спектр возможностей и льгот.

День сегодняшний - это в целом время возможностей. Как для компании "Интегра-С", так и для всей отрасли. Благодаря всем этим санкциям и ограничениям мы приступим к настоящему импортозамещению, увеличится количество проектов в сфере IT, которые реализуются российскими компаниями.

До недавнего времени мы повсеместно наблюдали покупку иностранного ПО крупными компаниями. Сейчас сделать это будет гораздо труднее, а в некоторых случаях и вовсе невозможно.

- Наверное, есть и минусы в текущей ситуации?

- Самым пагубным моментом в текущей ситуации я считаю образовавшуюся паузу. Некоторые компании находятся в раздумье. Не время останавливаться, не время прятать голову в песок! Ведь любому бизнесу нужно содержать компанию, платить налоги и заработную плату сотрудникам.

Испуг, который мы наблюдаем, может привести к смерти бизнеса. Не нужно ждать. Нужно работать, продолжать закупать сервера и комплектующие по текущим ценам. Вводить в эксплуатацию объекты.

- Нужны ли отрасли дополнительные меры господдержки?

- На данный момент стоит детально разобраться с заявленными мерами поддержки и льготами, так как правительство РФ и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в данное непростое время уже позаботилось об IT-компаниях и их сотрудниках.