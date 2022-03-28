Михаил Иванычев, "Зионек": "Ситуация даст большой толчок в развитии нашим ИТ-компаниям"

Михаил Иванычев, директор ООО "Зионек" — компания занимается разработкой IT-технологий поддержки бизнес-процессов, в том числе 1С и веб-разработками, созданием высоконагруженных систем — о будущем рынка IT-услуг в России на фоне введенных санкций, о том все ли компании переживут сложившийся кризис и какую помощь от государства ждут программисты.

- На чем специализируется "Зионек"?

- Наша компания занимается внедрением CRM, корпоративных порталов, 1С и интернет-магазинов под ключ. Сейчас у нас более 200 проектов, среди них МГТС, "ВкусВилл", "Ортека", "Адамас", AD Mortgage, есть и другие клиенты из США, Ирландии и Африки.

- Как отразилась внешнеполитическая ситуация и ситуация с курсами валют на рынке IT-услуг?

- Снижение стоимости рубля очень хорошо сказалось на работе с зарубежными клиентами, но всё это нивелируется невозможностью получать платежи из-за отключения наших банков от SWIFT.

У нас ситуация не такая критическая, так как не более 20% услуг мы оказываем зарубежным клиентам. Тем не менее часть платежей мы не можем получить до сих пор и пока непонятно что будет с ними дальше.

- Можно ли говорить о каком-либо запасе прочности и импортозамещении в данной сфере?

- Есть ряд ИТ-продуктов, по которым сделать импортозамещение в обозримом будущем невозможно, например, Microsoft Windows. Есть очень много отраслевого ПО, аналогов которому нет на нашем рынке. Но это отличная возможность занять новые ниши разработчикам ПО, поэтому я считаю, что текущая ситуация даст большой толчок в развитии нашим ИТ-компаниям.

- Сейчас много тревог высказывается по поводу бегства IT-специалистов из страны. Насколько эта проблема существенна, и как вы оцениваете антикризисные меры правительства в данном направлении?

- Озвученные меры поддержки действительно полезны, но хочется посмотреть как будет все работать на практике. Введение мер поддержки подтолкнуло нас войти в реестр ИТ-компаний, хотя мы думали об этом последние годы, но раньше не было каких-то действительно огромных плюсов именно для нас.

- Какие российские IT-компании имеют больший шанс не только выжить в сложившейся ситуации, но и расширить свое присутствие на рынке?

- Точно смогут выжить те, кто разрабатывал свои продукты и конкурировал с западными системами, так как конкуренция очень сильно снизится. Из компаний, которые занимаются коммерческой разработкой или внедрением/сопровождением выживут те, у кого отлажены процессы и все работает как конвейер. Тем, у кого хаос и бардак, выжить будет значительно сложнее. Также на рынке могут появиться свободные ИТ-специалисты, что в итоге сможет укрепить оставшиеся компании.

Есть вероятность, что снизится количество фрилансеров, так как их потенциальные клиенты, скорее всего, будут закрываться, а западные заказчики стали недоступны, в частности Upwork перестал сотрудничать с Россией.

- В каких нишах IT-сферы возникли наибольшие проблемы из-за ухода западных компаний?

- На мой взгляд, сейчас большие риски в тех сферах, где нет русских аналогов: операционные системы, удаленное управление компьютером (например, Teamviewer), 3D-пакеты и ещё много всего. Правда, стоит оговориться, что не все компании заявили об уходе с нашего рынка.

- Какие меры поддержки от государства могли бы помочь в сложившейся ситуации?

- Льготные кредиты на разработку аналогов западного ПО, отсрочка по уплате налогов, госконтракты для микропредприятий с упрощенным участием в закупках. Мне кажется, это основное, что сейчас может эффективно помочь, помимо уже принятых мер.

- Какие предложения со своей стороны вы могли бы озвучить, чтобы импортозамещение в IT-сфере конец-то стало реальным?

- Мне кажется, нужно целенаправленно и реально на государственном уровне поддерживать разработку аналогичного импортному ПО, чтобы любой разработчик "без связей" мог получить поддержку.

В идеале, чтобы на какой-то большой продукт по разработке был генподрядчик, который бы привлекал микропредприятия, ИП, самозанятых на субподряд "без знакомств", а по знаниям, на ряд задач, а сам генподрядчик бы курировал, проектировал и разрабатывал архитектуру этого большого продукта. Тогда можно было бы привлечь очень много отличных специалистов и сделать проект в какие-то разумные сроки, а не за десятилетия, ведь у нас много талантливых ИТ-специалистов. Плюс, это помогло бы всем микропредприятиям, ИП и самозанятым пережить турбулентность и остаться в профессии, а не идти работать в другую отрасль или покидать страну в поисках работы.