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Оборонный комплекс Машиностроение

Послание времен войны обнаружено в одном из цехов АО "Салют"

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Становление АО "Салют" проходило в один из самых тяжелых периодов Великой Отечественной войны. Одновременно с возведением корпусов запускали производство бронекорпуса самолетов-штурмовиков Ил-2. В этом году заводчанам, бережно хранящим историю предприятия, открылся еще один артефакт, который решено сохранить в память о героическом труде коллектива в военное лихолетье.

Фото: предоставлено АО "Салют"

В этом году на территории цеха №114 проводятся ремонтные работы производственных помещений. При расчистке старых окрашенных поверхностей на двух железобетонных балках в пятом и шестом пролетах открылись надписи, сделанные работниками завода, трудившимися здесь во время Великой Отечественной войны. 80 лет назад в механическом цехе №3, занимавшемся фрезерованием деталей и сверловкой отверстий по кондукторным плитам, появилось два лозунга: "Все силы на разгром врага!" и "Дадим больше самолетов фронту!" Возглавлял тогда цех И.П.Будяков.

К началу войны это был единственный цех, имевший производственные площади, однако ни оборудования, ни технологической оснастки для изготовления новых изделий в достаточном количестве не было. Согласно срочно разработанному на 1942 год генеральному плану полной реконструкции завода, с северной стороны к корпусу №3 пристроили два дополнительных пролета. Позже здесь были размещены крупногабаритные станки, в том числе поставленные с безымянских заводов №№ 1, 18, 24 и 305. Десять радиально-сверлильных станков упрощенной конструкции работники ремонтно-механического цеха завода изготовили своими силами.

В итоге в том же 1942 году в цехе №3 было установлено и смонтировано практически все необходимое оборудование, что позволило запустить изготовление бронекорпусов самолета Ил-2 на полную мощность. Именно тогда на железобетонных балках третьего корпуса и появились те призывы, которые сегодня можно увидеть в механическом производстве. Завод ударно выполнял все правительственные задания и был награжден орденом Красной Звезды.

По просьбе нынешних заводчан ценное свидетельство трудовой истории предприятия изучили профессиональные реставраторы. Они пришли к выводу, что надписи необходимо аккуратно очистить и оставить как есть. Благодаря многочисленным слоям краски и побелки они хорошо сохранились и теперь вполне могут служить памятником истории завода.

Ремонтные работы в цехе №114 уже на финальном этапе, и лозунги из героического прошлого станут данью памяти тем поколениям салютовцев, чей трудовой подвиг вписан в славные страницы истории завода.

Очень символично, что своеобразное послание из прошлого было обнаружено именно сейчас, в период проведения Российской Армией специальной военной операции на Украине, когда завод "Салют" в составе Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" решает задачи по укреплению обороноспособности и обеспечению безопасности нашей Родины.

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