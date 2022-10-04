Сотрудникам самарских оборонных предприятий приходят повестки о мобилизации

В Самарской области сотрудникам оборонно-промышленного комплекса приходят повестки в рамках мобилизации, объявленной 21 сентября. По неофициальным данным, речь идет о сотнях людей. Впрочем, на заводах отказываются отвечать на вопросы по поводу мобилизации. Какова сейчас ситуация с кадрами в сфере ОПК выяснял корреспондент Волга Ньюс.

Портал "Волга Ньюс" обратился с запросами в АО "Тяжмаш", ООО "Авиакор-самарский авиационный завод", ПАО "ОДК-Кузнецов", АО "Металлист-Самара", АО "РКЦ "Прогресс".

На авиационном предприятии заявили, что информация о мобилизации сотрудников является закрытой. На "Тяжмаше" пока не готовы раскрывать тему, однако, по неофициальной информации, на предприятии повестки получили более 200 человек.

В "ОДК-Кузнецов" тоже отказались отвечать на вопросы. При этом в соцсетях обнародовали документы, в которых говорится: ПАО "ОДК" и все его филиалы подпадают под исключение, установленное указом о частичной мобилизации, сотрудникам самарского завода выдадут соответствующие справки.

В "РКЦ "Прогресс" заявили, что на 27 сентября повестки получили 37 человек. "Временное отсутствие данных работников будет оформляться в соответствии с разъяснениями Министерства труда и социальной защиты РФ, путем приостановления трудового договора", - ответили на заводе.

В РКЦ признали, что наличие каждого сотрудника на рабочем месте является критически важным для выполнения гособоронзаказа. Предприятие пытается минимизировать связанные с этим риски и планирует обойтись без простоев и сокращения объемов производства. Кроме того, в РКЦ "Прогресс" создан оперативный штаб, который находится в тесном взаимодействии с администрациями города, региона и военными комиссариатами.

На одном из предприятий на условиях анонимности рассказали, что проблема с призывом сотрудников оборонно-промышленного комплекса острая и вызывает много вопросов. "В военкоматах нет данных о том, что человек работает на предприятии ОПК, и сотрудникам приходят повестки. Но пока нам удалось сохранить всех получивших повестки на предприятии. Мы снабжаем их справками о том, что завод выполняет гособоронзаказ, и в военкоматах не возникает недопонимания. Правда, уже есть проблема с бланками брони, которые приходится запрашивать у военкоматов", - рассказал источник.

По поводу мобилизации заводчан Волга Ньюс обратился в ассоциацию "Союз работодателей Самарской области". Здесь ответили, что этот вопрос организации решают самостоятельно и в Союз по поводу повесток никто не обращался.