"Сименс" предложил ОАО "Металлист-Самара" поучаствовать в локализации газовых турбин

"Сименс" в России определил потенциальных поставщиков для локализации компонентов "горячего тракта" газовой турбины SGT5-2000E. Документация на соответствующие компоненты в числе прочих была направлена на ОАО "Металлист-Самара", сообщает пресс-служба "Сименс".

Речь идет о производстве технически сложных элементов в устройстве газовой турбины: лопаток, внутреннего корпуса, горелочных устройств камеры сгорания, газораспределителя, смесительного корпуса камеры сгорания. Компания передала ПАО "ОДК-Сатурн" техническую документацию на лопатки, на основе которой предприятие сделает технико-коммерческое предложение по их изготовлению. Документацию также отправили потенциальным производителям керамической плитки.