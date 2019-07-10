"Сименс" предложил ОАО "Металлист-Самара" поучаствовать в локализации газовых турбин

"Сименс" в России определил потенциальных поставщиков для локализации компонентов "горячего тракта" газовой турбины SGT5-2000E. Документация на соответствующие компоненты в числе прочих была направлена на ОАО "Металлист-Самара", сообщает пресс-служба "Сименс".
Речь идет о производстве технически сложных элементов в устройстве газовой турбины: лопаток, внутреннего корпуса, горелочных устройств камеры сгорания, газораспределителя, смесительного корпуса камеры сгорания.
Компания передала ПАО "ОДК-Сатурн" техническую документацию на лопатки, на основе которой предприятие сделает технико-коммерческое предложение по их изготовлению. Документацию также отправили потенциальным производителям керамической плитки.
2 июля предприятие "Сименс Технологии Газовых Турбин" (СТГТ) подало заявление в Минпромторг России о заключении специального инвестиционного контракта (СПИК) на локализацию газовой турбины большой мощности. Согласно условиям СПИК, до середины 2023 года будут локализованы компоненты "горячего тракта" и система автоматического управления газовой турбиной. Планируемый уровень локализации турбины SGT-2000E на заводе "Сименс технологии газовых турбин" составит не менее 90%.