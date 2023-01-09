Самарский завод "Коммунар" войдет в "Ростех"

12 военных заводов боеприпасов и спецхимии будут включены в государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех". В их числе — ФКП "Самарский завод "Коммунар".

Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на портале правовой информации. По нему ряд федеральных казенных предприятий будет преобразован в АО, 100% акций которых находится в федеральной собственности и передается в качестве имущественного взноса РФ госкорпорации "Ростех".

Всего в перечне 12 предприятий, расположенных в Тульской, Новосибирской, Ленинградской, Нижегородской, Ростовской, Тамбовской, Самарской областях, а также в республиках Башкортостан, Татарстан.

Строительство завода "Коммунар" было начато в 1939 г. в поселке Петра-Дубрава (станция Смышляевка) недалеко от Куйбышева. В 1941 г. на его площадку был эвакуирован ленинградский завод №52. Был запущен в эксплуатацию в мае 1942 года. Выпускал дымный ружейный порох. В 1980-1990-х заводом было освоено производство лакокрасочных материалов, чистящих средств, нефтестойких рукавиц, серы чешуированной и молотой, краски дорожно-разметочной. Впоследствии был освоен выпуск охотничьих патронов и бытовых фейерверков. В 2010-х на предприятии была начата модернизация производства. В 2011 г. завод освоил новый вид деятельности – утилизацию боеприпасов.