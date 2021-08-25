16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ОДК-Кузнецов поставит минобороны РФ восемь двигателей для Ту-160М "Союз-2.1б" успешно стартовал с Байконура с "Фрегатом" и 34 космическими аппаратами OneWeb "Это не вина Прогресса": Дмитрий Рогозин объяснил причину иска Минобороны к РКЦ Минобороны РФ намерено взыскать с РКЦ "Прогресс" 2,4 млрд рублей Самарские предприятия представили новейшие разработки на авиасалоне МАКС-2021

Авиационно-космический комплекс Машиностроение

ОДК-Кузнецов поставит минобороны РФ восемь двигателей для Ту-160М

САМАРА. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 69
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021" заключила с Министерством обороны России государственный контракт на поставку партии двигателей НК-32 серии 02 для стратегических ракетоносцев Ту-160М на сумму 7,5 млрд руб. В течение двух лет заказчик получит восемь силовых установок.

Подписи под контрактом поставили заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко и генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов.

Согласно контракту, моторы НК-32 серии 02 изготовит и поставит самарское предприятие "ОДК-Кузнецов".

Двигатель НК-32 серии 02 для Ту-160М является одним из основных продуктов в линейке "ОДК-Кузнецов". Поставки новых моторов начались в августе 2020 года.

Проект по выпуску новых двигателей НК-32 серии 02 и перспективные планы по созданию, а затем серийному производству нового изделия большой мощности повлекли за собой техперевооружение и модернизацию производственной базы "ОДК-Кузнецов". В настоящее время на предприятии ведется 22 объекта строительства и реконструкции общей площадью 125 тыс. кв. м. Общая сумма инвестиций составит около 40 млрд руб. В "ОДК-Кузнецов" поступило 230 единиц нового высокопроизводительного оборудования, до конца 2022 года поступит еще 125.

Турбореактивный двухконтурный трехвальный авиационный двигатель НК-32 серии 02 предназначен для использования на модернизированном сверхзвуковом бомбардировщике Ту-160М. Является самым мощным в мире двигателем с форсажной камерой. В двигателе НК-32 серии 02 реализованы мероприятия по повышению надежности изделия и технологичности конструкции в соответствии с требованиями серийного производства.

Двигатель НК-32 серии 02 создан полностью из российских материалов и комплектующих.
По итогам 2020 года НК-32 серии 02 вошел в список наиболее значимых мировых достижений в сфере двигателестроения, составленным ведущим профильным журналом AviationWeek& SpaceTechnology.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Евгения Степанова 21 февраля 2018 13:26 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.

Виктор Морозов 20 февраля 2018 17:42 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.

Art Markin 20 февраля 2018 16:59 Врио гендиректора РКЦ "Прогресс" может быть назначен Равиль Ахметов

Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....

Павел Фирсов 03 ноября 2015 16:54 Американская ракета Antares потерпела крушение из-за взрыва в турбонасосе модифицированного двигателя НК-33

"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?

Фото на сайте

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5