Самарские спортсмены победили на Кубке России по фитнес-аэробике

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В Москве состоялся розыгрыш Кубка России по фитнес-аэробике. В соревнованиях принимали участие 213 человек из 11 регионов России, передает пресс-служба министерства спорта Самарской области.

Фото: Министерство спорта Самарской области