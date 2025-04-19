Спортсмены Самарской области стали победителями категории на чемпионате Европы по танцевальному спорту

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С 17 по 21 апреля в английском Блэкпуле проходит чемпионат Европы по танцевальному спорту. В нем принимают участие российские спортсмены.

Фото: Министерство спорта Самарской области