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Экономика и бизнес

Рядом с парком Щорса в Самаре появится фиджитал-центр

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ГАУ "Самара Арена" подыскивает подрядчика, который закупит и смонтирует оборудование для создания "умной" спортплощадки. Подрядчик должен поставить модульное спортивное сооружение для занятий фиджитал-спортом, включающее киберспортивную зону и открытые спортплощадки.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

На эти цели готовы выделить 119,98 млн рублей. Победитель торгов определится после 20 марта.

В техзадании к закупке прописана комплектность "умной" площадки. В частности, сюда входят: искусственное покрытие, футбольные ворота, баскетбольная стойка, резиновое покрытие и комплект для воркаута (тройной каскад турников, комплекс из рукохода-змеевика, шведской стенки, двойные разноуровневые брусья, лавки с упорами и т. п.), скамьи на 8 мест двухъярусные, а также модульное административно-бытовое сооружение с киберспортивной зоной и многое другое.

Модульное сооружение — Фиджитал-центр — предназначено для занятий фиджитал-спортом и имеет пропускную способность в 25 человек за смену. Всего планируется организовать 4 смены в день. Компьютерный зал фиджитал-центра планируется оснастить 20 игровыми столами, креслами, игровыми консолями и т. д. 

Кроме того, здесь будут располагаться женская и мужская раздевалки, санузлы, раздельные душевые, медицинский кабинет, комнаты для персонала, гардероб и другие помещения.

В качестве места, где расположится фиджитал-центр, указана ул. Спортивная в Железнодорожном районе Самары. Судя по данным публичной кадастровой карты, под центр отведены два земельных участка площадью 2299 и 2128 кв. метров рядом с парком Щорска (в границах улиц Спортивной, Урицкого и Красноармейской). 

Напомним, о планах строительства фиджитал-центра в Самаре стало известно в мае 2024 года.

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