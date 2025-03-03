Рядом с парком Щорса в Самаре появится фиджитал-центр

ГАУ "Самара Арена" подыскивает подрядчика, который закупит и смонтирует оборудование для создания "умной" спортплощадки. Подрядчик должен поставить модульное спортивное сооружение для занятий фиджитал-спортом, включающее киберспортивную зону и открытые спортплощадки.
На эти цели готовы выделить 119,98 млн рублей. Победитель торгов определится после 20 марта.
В техзадании к закупке прописана комплектность "умной" площадки. В частности, сюда входят: искусственное покрытие, футбольные ворота, баскетбольная стойка, резиновое покрытие и комплект для воркаута (тройной каскад турников, комплекс из рукохода-змеевика, шведской стенки, двойные разноуровневые брусья, лавки с упорами и т. п.), скамьи на 8 мест двухъярусные, а также модульное административно-бытовое сооружение с киберспортивной зоной и многое другое.
Модульное сооружение — Фиджитал-центр — предназначено для занятий фиджитал-спортом и имеет пропускную способность в 25 человек за смену. Всего планируется организовать 4 смены в день. Компьютерный зал фиджитал-центра планируется оснастить 20 игровыми столами, креслами, игровыми консолями и т. д.
Кроме того, здесь будут располагаться женская и мужская раздевалки, санузлы, раздельные душевые, медицинский кабинет, комнаты для персонала, гардероб и другие помещения.
В качестве места, где расположится фиджитал-центр, указана ул. Спортивная в Железнодорожном районе Самары. Судя по данным публичной кадастровой карты, под центр отведены два земельных участка площадью 2299 и 2128 кв. метров рядом с парком Щорска (в границах улиц Спортивной, Урицкого и Красноармейской).
Напомним, о планах строительства фиджитал-центра в Самаре стало известно в мае 2024 года.
Последние комментарии
Да, мы много лет бьёмся за разумное строительство! И с кем - с нашими чиновниками, которые упорно не хотят видеть, что школа переполнена, садик один, поликлиника переполнена, дороги и дворы забиты машинами. Не хотят или проплачены?
Да в суд надо подавать уже. За несоблюдение процедуры в первый раз и финансовые потери возместить за одно!
Почему ничего? Строится сити. Только допучасток на месте планируемого торгового комплекса на 250 м. не согласовали. Как впрочем и торговый комплекс там ранее тоже не согласовали. Это прямо на Московском кусочек.
Самое дешевое и простое строительство нужно добавлять всегда. Мягкие грунты, мелкое заложение. Ни как в Екатеринбурге каком-нибудь. Или в Питере. В Самаре низкая себестоимость, технологическая простота.
Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!