В Самаре планируют построить фиджитал-центр

Администрация Самары планирует построить в городе центр фиджитал-спорта. Об этом в интервью Волга Ньюс сообщила министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

"Есть программа "Бизнес-спринт", которая подразумевает строительство объектов на условиях государственно-частного или муниципально-частного партнерства. Я знаю, что в Самаре коллеги серьезно работают в этом направлении и подготовили заявку. В ней, в частности, есть фиджитал-центр. Подробности не раскрою, за ними вам надо обращаться в горадминистрацию", - рассказала она.

В мэрии комментировать тему не стали, попросив обратиться с запросом позже.