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Спорт

В Самаре планируют построить фиджитал-центр

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация Самары планирует построить в городе центр фиджитал-спорта. Об этом в интервью Волга Ньюс сообщила министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

"Есть программа "Бизнес-спринт", которая подразумевает строительство объектов на условиях государственно-частного или муниципально-частного партнерства. Я знаю, что в Самаре коллеги серьезно работают в этом направлении и подготовили заявку. В ней, в частности, есть фиджитал-центр. Подробности не раскрою, за ними вам надо обращаться в горадминистрацию", - рассказала она.

В мэрии комментировать тему не стали, попросив обратиться с запросом позже.

Фиджитал-спорт (англ. phygital sport; от physical — физический и digital — цифровой) — функционально-цифровой вид спортивных и развлекательных мероприятий, в которых сочетаются элементы физической активности и взаимодействие с виртуальной средой.

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