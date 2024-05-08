Лидия Рогожинская: Стоит задача поднять уровень местных воспитанников до "Крыльев Советов"

Министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская в интервью "Волга Ньюс" рассказала о том, что поменялось в работе ведомства на фоне СВО, о создании Центра адаптивной физкультуры и спорта, о спортобъектах, которые могут появиться в регионе, а также о перспективах развития фиджитал-спорта.

— Как вы оцениваете состояние самарского спорта?

— Самарская область имеет очень серьезные спортивные традиции. Наши спортсмены представляли страну в олимпийских сборных — причем мы имели одно из самых серьезных представительств среди регионов. Много призеров Олимпиад, чемпионатов мира и Европы. Все мы помним героические победы наших гандболисток, дзюдоистов, боксеров, гимнастов и представителей других видов спорта. У нас прекрасный тренерский состав.

Деятельность именно министерства оценивается по определенным критериям — показатели реализации национальных проектов, количество медалистов, разрядников, работа спортивных школ. Мы находимся выше средних показателей по стране.

Наша проблема — низкий уровень показателя обеспеченности спортивными объектами. Но благодаря национальным проектам, которые инициировал президент, и вниманию губернатора, у нас за последнее время построено много спортивных объектов. Таких темпов на моей памяти не было. Я начинала путь в спорте с фигурного катания, когда у нас был один ледовый крытый каток на всю Самару. Сейчас их около десятка.

Еще один критерий — наличие профессиональных спортивных клубов. При этом основные наши команды — это и хоккей, и футбол, и гандбол, и спидвей, и баскетбол, и волейбол — представлены в главных лигах своих видов спорта. И представлены достойно.

В "массовом сегменте" мы строим огромное количество универсальных спортивных площадок, в том числе общедоступных. Четыре года подряд являлись обладателями или номинантами главной всероссийской премии за лучшую организацию работы по ГТО.

— Что изменилось в деятельности министерства на фоне СВО?

— Хотя по многим видам спорта россиян лишили возможности выступать на международных соревнованиях, доступные площадки остались. Например, дзюдоисты и теннисисты продолжили участвовать в международных стартах. В том числе и самарские.

Но в любом случае, политизация спорта вынудила Минспорта России формировать новый соревновательный календарь. По моему мнению, это было сделано вполне успешно. Мы проводили международные "Игры сильнейших", все с удовольствием, мне кажется, наблюдали "Игры будущего" в Казани, в этом году страна принимает Игры БРИКС.

На уровне региона мы обратили пристальное внимание на спорт для инвалидов, в том числе с учетом потребностей ребят, возвращающихся с СВО. В январе этого года создали Центр адаптивной физкультуры и спорта. Среди его задач и реабилитация спортсменов, вернувшихся с фронта.

По инициативе наших хоккейных клубов созданы две следж-хоккейные команды из ветеранов СВО. В конце мая — начале июня мы проведем Лигу Героев, пригласим к себе поиграть команды из других регионов.

У нас очень успешно развивается спортивное метание ножа. И часть ребят, которые вернулись с СВО, успешно занимаются этим видом.

— Где базируется Центр адаптивной физкультуры и спорта, куда можно обращаться?

— Пока он базируется в спортивном комплексе "Маяк", потому что там проводились основные мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас решаем вопрос размещения второй базы центра на стадионе "Солидарность Самара Арена". Мы уже подобрали помещение, его нужно привести в нормативное состояние.

У стадиона есть несколько рекреационных зон, где мы будем делать небольшие физкультурные залы, тренажерный зал для инвалидов. Сюда можно будет прийти, посмотреть на инструкторов, тренеров, базу, попробовать свои силы.

Обращаться можно через фонд "Защитники Отечества". Там есть представитель министерства спорта, который обладает всей информацией, необходимой как для ветеранов СВО, так и для членов их семей. У нас есть право приоритетного приема в спортучреждения детей бойцов СВО, есть время на всех наших спортивных объектах, которое выделяется для участников СВО и членов их семей. Мы безвозмездно предоставляем им билеты на игры профессиональных клубов.

— Какие спортивные объекты планируется построить в регионе в ближайшие годы?

— К сожалению, у нас заканчивается реализация национальных проектов. Пока у нас предусмотрено 10−20 универсальных спортивных площадок за счет областного бюджета ежегодно, на 25-й год у нас есть умная спортивная площадка — по факту это универсальный модульный зал с QR-кодами для самостоятельных занятий. Пока место ее строительства не определено.

Есть поручение президента о строительстве в рамках новых национальных проектов ежегодно 350 спортивных объектов в субъектах Российской Федерации. Но пока федеральное Минспорта не определилось с подходами. Возможно, там будет не так много крупных капиталоемких сооружений — условно 10 ФОКов и 10 бассейнов, а все остальное — тысячи открытых, плоскостных площадок, потому что президент говорил о доступности.

Сергей Натальчук: "Субподрядчик устраняет изъяны в огнезащите на футбольном манеже" Генеральный директор АО СК "Волжский град" Сергей Натальчук прокомментировал ситуацию с уголовным делом, связанным со строительством крытого футбольного манежа около стадиона "Самара Арена".

И напомню, что в этом году мы ждем ввода нашего футбольного манежа у "Самара Арены". Там степень готовности 99,8%. Уже все помыто, газон посажен. Есть нюансы с документацией для приема этого объекта, но нам министерство строительства обещает, что все сделают.

— Как будет использоваться этот манеж?

— Поскольку это государственный объект, мы заведем туда детские школы, детские футбольные центры. Здесь будут проводиться соревнования областного уровня, массовые мероприятия.

При этом понятно, что профессиональный манеж создан в том числе и для "Крыльев Советов", для их женского клуба, для академии "Крыльев". Но профессиональные клубы будут пользоваться полем на платной основе.

— Есть какие-то объекты, которые ваше ведомство планирует инициативно заявлять на федеральное финансирование?

— Сейчас у нас в приоритете не строительство новых объектов, в том числе потому, что их содержание упирается в проблему дефицита профессиональных кадров. Особенно в малых городах и сельских районах. Ведь для того, чтобы объект работал, нам нужен инженер, человек, занимающийся водоотведением, холодильщик и т. д.

Да, у нас есть предложение. И оно опирается на поручение президента. Владимир Владимирович Путин говорил об объектах из советского периода, которые приходят в упадок и требуют ремонта. Сейчас наши усилия направлены на то, чтобы Минспорта РФ изыскало средства на приведение их в нормативное состояние. Я сама по этой теме туда ездила, разговаривала с руководством департамента развития инфраструктуры.

От губернатора было направлено обращение в адрес председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с предложениями по перечню объектов, претендующих на капитальный ремонт. Наше министерство принимало участие в формировании этого перечня, мы внесли в него значимые объекты — это "Олимп", "Волгарь", "Октан". Объекты, построенные очень давно и требующие капитального ремонта или, возможно, даже реконструкции.

— Несколько лет назад много говорили про центр водных видов спорта, про велотрек, которые планировалось построить около "Самара Арены". Я так понимаю, велотрек был уже и спроектирован.

— Проект велотрека был готов еще в 2014 году. Но, к сожалению, мы не сможем, наверное, в ближайшее время его реализовать. Позиция Министерства спорта — объектов капитального строительства сейчас в госпрограммах по линии спорта нет. Все мы понимаем, что страна находится не в самых простых условиях.

При этом есть программа "Бизнес-спринт", которая подразумевает строительство объектов на условиях государственно-частного или муниципально-частного партнерства. Я знаю, что в Самаре коллеги серьезно работают в этом направлении и подготовили заявку. В ней, в частности, есть фиджитал-центр. Подробности не раскрою, за ними вам надо обращаться в горадминистрацию.

— По самарскому стадиону "Восход" тоже обсуждалось государственно-частное партнерство. По нему есть движение?

— Есть перечень инвестпроектов, на которые региональное минэкономразвития ищет потенциальных инвесторов. И мы в этот регистр тоже заявляли целый ряд объектов. Один из них — как раз стадион "Восход". Там есть нюанс, связанный с самозахватом — жилую высотку построили в непосредственной близости от стадиона. Чтобы пройти по нормам по шуму, там надо разворачивать чашу стадиона.

Для меня ситуация с "Восходом" — личная боль. Я там тренировалась, там играли спортсмены из моего класса.

Это очень большой объект, целый комплекс. И он требует, конечно, очень серьезных финансовых вливаний. Пока поиски инвестора продолжаются.

— Есть долгоиграющая тема очень слабой представленности воспитанников самарского футбола в составе "Крыльев Советов". Министерство как-то работает по этой теме?

— У нас в условиях предоставления субсидий профессиональным клубам прописано наличие местных воспитанников в составе. Поэтому клуб, хочет он этого или не хочет, всегда в своем составе будет иметь местных игроков.

— Просто они могут сидеть на лавочке…

— Для решения этой проблемы мы создали "Крылья Советов-2". Главному тренеру и специалистам по резерву будет проще отслеживать наших игроков на этом уровне, привлекать их к совместным сборам, к тренировочным мероприятиям.

И давайте не забывать, что у нас две футбольные академии в регионе. Это Академия имени Юрия Коноплева и Академия "Крыльев Советов". Однако надо понимать, что от того, какие спортивные задачи ставятся перед клубом, зависит уровень игроков, которые в него привлекаются. Если наши академии не будут позволять подготовить такого уровня игроков, то они будут сидеть в "Крыльях" на скамейке.

Поэтому наша задача сейчас поднять уровень наших игроков, чтобы они были достойны играть в "Крыльях Советов". Мне кажется, она нам по силам.

— Академия Коноплева сейчас реконструируется холдингом "Акрон" в рамках концессионного соглашения. Как идет реализация проекта?

— Все выполняется в установленные сроки. Причем "Акрон" в процессе реконструкции предложил еще улучшить условия — построить вместо воздухоопорной конструкции над полем каркасную. Они провели мониторинг и поняли, что воздухоопорная конструкция не так долговечна, а длительное нахождение в таком объекте негативно сказывается на самочувствии.

Сейчас произведен ремонт в основном здании, заменено одно поле, приведен к нормам крытый манеж, учебные корпуса. "Акрон" очень хочет начать строительство основного поля уже в этом году вместо 2026 года. Однако по условиям концессии запрещен снос зданий, пока не будут построены основные объекты. А там старое административное здание, старые котельные, хранилище горючего — подогрев поля раньше работал на солярке.

Павел Анатольевич Морозов (бенефициар "Акрона" — прим. ВН) обсуждал изменения в соглашение с губернатором. Он просит разрешить снести данные объекты, чтобы уже в этом году сделать новое поле. Губернатор нам дал поручение проработать вопрос в том числе с ФАС, в связи с тем, что объемы вложений не уменьшатся, наоборот — они значительно увеличиваются.

— "Акрон" заявлял, что ставит перед своим клубом задачу выхода в премьер-лигу в ближайшее время. Считаете, у региона может появиться второй клуб в главной лиге?

— Для нестоличных субъектов больше одного клуба в премьер-лиге — это редкость. Если у "Акрона" получится, я за них очень порадуюсь.

— Обсуждается участие в этом региона?

— Пока Павел Анатольевич не поднимал такой темы. Мне кажется, в этом и есть прелесть его клуба, что он независимый. И он там принимает самостоятельные решения, и кадровые, и по составу совместно со своими руководителями. Это и дает ему право сказать, что команда выросла до такого уровня без участия бюджета.

Мы очень благодарны, что он эту структуру создал. Причем у них есть собственная академия и детская школа, базы, которые "Акрон" тоже развивает.

— Как вы оцениваете выступление хоккейной "Лады" в этом сезоне? Есть ли потребность в увеличении бюджета для борьбы за более высокие места?

— Мы так стремительно шагнули в плей-офф вместе с клубом. Я считаю, что очень достойно вернулись в КХЛ. Губернатор обещал тольяттинцам, что вернет команду в лигу, заручившись поддержкой президента, он это обещание выполнил.

Что касается финансов, по факту, любая профессиональная лига — это битва бюджетов, у кого больше денег, тот выше. Мне такой принцип не по душе. Недавно КХЛ вышла с инициативой выхода из-под эгиды Федерации хоккея России, с целью стать полностью самостоятельной лигой. Я считаю, что в таком случае регионы вообще не должны финансировать клубы — коль вы коммерческая лига, значит и будьте коммерческой лигой.

Бюджет, который "Лада" имела в прошлом году, мы сохраняем в том же объеме. Мы видим, что он как минимум позволяет попадать в плей-офф. Я считаю, что нам этого пока достаточно. Вот наращивать внебюджетную составляющую нужно однозначно. И когда президент КХЛ Алексей Морозов приезжал на встречу с губернатором, он говорил, что лигой принята стратегия развития, в которой есть движение от бюджета к доходам от коммерческой деятельности.

— У ХК ЦСК ВВС все куда более печально с бюджетом, вечные долги… Как вы видите его будущее?

— Я очень благодарна генеральному директору клуба Юрию Викторовичу Ковтуну. На него свалилось такое количество судебных исков, "наследия" предыдущего руководства клуба, но ему удалось стабилизировать ситуацию.

К предыдущему гендиректору Михаилу Нечипуренко много вопросов. Зачем были заключены соглашения о повышении заработной платы игрокам и тренерам в два раза, когда клуб находился в самом низу турнирной таблицы. Да еще без согласования с министерством. И ведь он на тот момент знал, что у него уже идет кассовый разрыв.

В итоге ситуацию удалось разрешить за счет резервного фонда губернатора. Мы закрывали все возможные по закону долги перед игроками, перед контрагентами. Все, что можно было делать, мы делали. Сейчас у клуба долгов нет. При этом отчетная документация предыдущим руководством была утеряна и восстанавливалась нами вместе с клубом. И в течение последующих полутора лет появлялись какие-то новые долги по бумажкам, написанным господином Нечипуренко…

У нас есть соглашение между правительством и хоккейным клубом ЦСК ВВС, подписанное лет 10 назад, где четко написано, что Нечипуренко, как руководитель клуба берет на себя обязанность привлекать 50% финансирования из внебюджетных источников. Мало того что никаких 50% он не привлекал, сейчас по факту все привлеченные деньги, а делал он это при поддержке предыдущих министров, почему-то превратились в личные кредиты Нечипуренко. Якобы он сам финансировал.

Почему сейчас бывший руководитель, который много лет в этом клубе работал, делает все, чтобы его развалить, а не поддержать в новых условиях, мне непонятно…

Нас, конечно, спасает то, что была налажена связь с "Ладой", и она оказывала поддержку ЦСК ВВС как фарм-клубу. Была проведена работа с иными клубами, с которыми менялись игроками. Клуб начал играть более-менее достойно, что привлекло зрителей — это тоже выравнивало ситуацию.

Но репутационный шлейф не позволяет сейчас привлечь инвесторов. Я очень надеюсь, что клубу удастся найти новые источники финансирования. Мы сейчас готовим обращения, письма, будем помогать ему в этом.

— Что делается в регионе в направлении компьютерного и фиджитал-спорта?

— Дмитрий Николаевич Чернышенко (заместитель председателя правительства Российской Федерации — прим. ВН) четко назвал Самарскую область в числе приоритетных регионов по теме развития таких видов спорта. У нас очень серьезная вузовская система, молодежное сообщество и спорт в целом у нас достаточно сильные. Такая синергия позволяет нам эти новые направления развивать.

На региональном уровне мы поддерживаем аккредитацию новых всероссийских федераций, проводим соревнования. Сейчас готовимся принять у себя российские соревнования гонок дронов.

Мы заинтересованы в развитии этого направления, потому что это техническое развитие, так или иначе сопряженное с потребностями молодежи. И соревновательный принцип там присутствует, и двигательная активность, как правило, тоже.

Мы, к сожалению, в сборной не были представлены на "Играх будущего" в Казани, но вместе с тем наш судейский корпус там присутствовал. Это тоже серьезная предпосылка для развития фиджиталспорта.

Кроме того, в регионе работает компания "Транспорт будущего", занимающаяся беспилотниками. Она планировала выступать генеральным спонсором тематических спортивных мероприятий.