Дмитрий Богданов: "Инвестор проведет реконструкцию Академии футбола имени Ю. Коноплева в рамках концессионного соглашения"

Спортивная школа получит новый импульс развития с поддержкой правительства Самарской области. Реконструкцию объекта проведет частный инвестор на условиях государственно-частного партнерства.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов в рамках своего рабочего визита в Тольятти посетил футбольную академию и пообщался с представителями учреждения и компании-инвестора.

Концессионное соглашение по созданию современной футбольно-тренировочной базы было заключено между некоммерческой организацией и регионом в начале мая. Оно предусматривает передачу объектов Академии частному инвестору сроком на 20 лет, при этом право собственности сохранится за Самарской областью.

"Сегодня мы посещаем Академию Коноплева. Инвестор зашел через заключение концессионного соглашения, с планами полной реконструкции объекта, улучшения материально-технической базы, изменением процесса подготовки футболистов. Мы рассчитываем, что это даст и спортивные результаты, и экономические результаты. И в целом будет позитивно влиять на развитие спорта в Самарской области и России в целом. У нас серьезные планы по развитию футбольных секций, — рассказал Дмитрий Богданов. — Мы рады, что нам удается привлекать в эту работу инвесторов, минимизируя расходы бюджета. Регион традиционно подставляет свое плечо проектам в самых разных направлениях, концессия — это уверенный, позитивный, правильный инструмент для долговременного сотрудничества и гарантий совместной работы между публичной стороной — в данном случае Самарской областью и частным инвестором".

Академия была создана в 2003 году и выпустила немало талантливых футболистов: Алана Дзагоева, Романа Зобнина, Станислава Крицюка и др.

В последние годы объекты Академии требовали обновления. Областное правительство во главе с губернатором Дмитрием Азаровым приступили к поискам инвестора, готового в рамках концессионного соглашения взять на себя задачу реконструкции действующих объектов и строительства новых.

В течение первых четырех лет инвестор без приостановки деятельности Академии вкладывает более 500 млн рублей в строительство и реконструкцию объектов.

В частности, планируется построить физкультурно-оздоровительный корпус общей, газовую котельную и сети газоснабжения. Кроме того будет заменено покрытие футбольных полей. Инвестор уже провел косметический ремонт классов к началу нового учебного года, проводится перекладка сетей энергоснабжения и интернет-линий.

Контролировать ход работ будет Наблюдательный совет, в состав которого войдут представители областного правительства. После завершения срока действия концессионного соглашения инвестор будет обязан вернуть созданные и модернизированные объекты Самарской области.

В Самарской области для работы с инвесторами создано и функционирует Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инвесторам в режиме "одного окна" окажут всю необходимую поддержку и сопровождение на каждом этапе реализации их проектов.

investinsamara.ru