Сергей Натальчук: "Субподрядчик устраняет изъяны в огнезащите на футбольном манеже"

Генеральный директор АО СК "Волжский град" Сергей Натальчук прокомментировал ситуацию с уголовным делом, связанным со строительством крытого футбольного манежа около стадиона "Самара Арена".

Напомним, на прошлой неделе появилась информация, что строительно-монтажные работы по огнезащитному покрытию на объекте были выполнены не в полном объеме и с дефектами. Генподрядчик "Волжский град" за эти работы выплатил субподрядчику ООО "Стрежень" 72 млн рублей. В отношении неустановленных лиц ООО "Стрежень" было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Сергей Натальчук, отвечая на вопросы корреспондента Волга Ньюс, пояснил, что компания "Стрежень" была привлечена на объект как один из немногих подрядчиков в регионе, имеющих опыт подобных работ.

"Футбольный манеж - объект достаточно крупный, с большим количеством инженерных систем и специальных работ. При выборе субподрядной организации на устройство огнезащитного покрытия металлических конструкций мы в первую очередь рассматривали коммерческие предложения организаций, имеющих положительный опыт выполнения аналогичных видов работ. Так, накануне выбора субподрядчиков в Тольятти был запущен в эксплуатацию легкоатлетический манеж, там такие работы, как огнезащита, как раз и выполняло ООО "Стрежень", - рассказал Натальчук.

По его словам, вопросы к качеству огнезащиты возникли в декабре 2023 г. при сдаче объекта испытательной пожарной лаборатории (ИПЛ), как раз в то время был арестован начальник областного управления МЧС Олег Бойко. Его подозревают в получении взяток от компании, специализирующейся на пожарной безопасности. Тогда на футбольном манеже стали часто появляться представители прокуратуры.

"Огнезащитное покрытие мы принимали совместно с заказчиком, по определенным регламентам приемки данных видов работ на основе визуального осмотра. У ИПЛ, возможно, свои правила приемки, позволяющие делать "надрезы", "отрыв" и проверять качество, скажем так, изнутри. Из ранее сложившегося опыта, после завершения комплекса работ и подписания объемов у заказчика, с привлечением сотрудников нашей организации была создана комиссия и проведен внутренний аудит на соответствие выполненных объемов работ проектной документации, качество примененных материалов и фактических объемов относительно проектных", - сообщил руководитель "Волжского града".

Он добавил, что с конца декабря "Стрежень" в рамках своих гарантийных обязательств за свой счет исправляет выявленные недостатки.

"О каком мошенничестве ведется речь - совершенно непонятно. Работы выполнены в полном объеме согласно проекту, и объект построен", - заявил Сергей Натальчук.