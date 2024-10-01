Рекордсмен "Жигулевской мили" смог разогнаться на акватории Волги до 195 км/ч

В последние выходные сентября в Тольятти прошел фестиваль скорости на открытой воде "Жигулевская миля-2024". Его участниками стали 24 команды из разных регионов России и 28 водно-моторных транспортных средств, которыми управляли в общей сложности 32 пилота.

"Тольятти — жемчужина Самарской области, и это мероприятие призвано показать новые возможности города и региона. Второй раз фестиваль проходит на акватории Жигулевского моря, открывая новые возможности для спорта и отдыха на воде как жителям, так и гостям нашего региона", — отметила на церемонии открытия врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Фестиваль совпал с Днем машиностроителя, и с этим праздником гостей со сцены поздравила исполнительный директор фестиваля Елена Кузнецова.

"Мы рады поддерживать интересные и креативные проекты, связанные с автомобилями, особенно в Самарской области, на родине Lada. АвтоВАЗ всегда был на стороне активного образа жизни и выступает партнером проектов, развивающих как профессиональный, так и любительский спорт, в том числе автомобильный. С каждым разом фестивали в рамках проекта "Жигулевская миля" становятся все более масштабными и привлекают все больше участников. Мы рады видеть эту тенденцию и быть причастными к организации этих мероприятий" — отметил вице-президент по продажам и маркетингу АО "АвтоВАЗ" Дмитрий Костромин.

В преддверии основной программы, 27 сентября, вдоль набережной города прошла вся моторная техника участников — от гоночных болидов класса "Формула 1" до двухэтажной виллы. Зрелищную финальную точку в водном параде в этот день поставили флайбордисты и кайтсерферы.

"Задача нашего фестиваля — показать все разнообразие сообщества любителей водно-моторного спорта и установить рекорды скорости на определенные дистанции", — рассказали основатели "Жигулевской мили" Сергей Мальцев и Дмитрий Хитров.

В последующие два дня акватория залива возле отеля "Лада-Резорт" стала основной трассой для скоростных гонок на дистанциях Малой Жигулевской, Балтийской и Большой Жигулевской мили.

28 сентября дали старт одиночным скоростным гонкам. После серии квалификационных заездов и попыток максимально разогнать водный транспорт перешли к фиксации результатов. За объективные результаты и безопасность спортсменов отвечала команда из шесть судей и 14 маршалов из России и Белоруссии.

В первый гоночный день существенные коррективы внес сильный ветер и разыгравшийся шторм на Волге. Тем не менее комплект из трех основных кубков был разыгран. По итогам всех заездов абсолютный рекорд на максимальной дистанции — Большой Жигулевской мили (762 м) установил Константин Устинов из команды NEW STAR Racing Team на катамаране "Формула-2" с результатом 194,962 км/ч. Он же смог побить рекорд чемпионки "Балтийской мили — 2022" Нины Абросовой и пройти эту дистанцию (470 м), разогнавшись до 180,835 км/ч.

На короткой дистанции Жигулевской мили (381 м) абсолютный рекорд принадлежит Никите Карпову, который смог на мотолодке GT-30 достичь результата 84,636 км/ч.

Дополнительно были отмечены и участники в специальных номинациях. Кубок "Сделано в Самарской области" вручили пилоту Константину Захарову, который выступал на самолете-амфибии самарского производства Aerovolga Borey и смог разогнаться в непростых погодных условиях до 150,836 км/ч.

"Удачный и красивый проход по узкой 20-метровой трассе, вплотную к воде, в сложнейших условиях жесточайшей турбулентности, для меня стал наивысшим достижением и самой желанной наградой. Я прекрасно понимал, что самолет в этих условиях не конкурент водным болидам, мчащимся под 200 км/ч по водной глади", — позже поделился впечатлениями пилот.

Кубком "Самый необычный участник" была отмечена и владелица хаус-бота "Малевич" Ольга Уколова. Ее транспортное средство на дистанции смогло развить скорость до 10 км/ч.

Третий спецприз был отдан пилоту команды Motorcity Виталию Ульянкину. Он вышел на дистанцию на гидроцикле и смог развить максимальную скорость в своем классе — 123,142 км/ч. Команда Motorcity уже в 10 раз принимает участие в фестивалях скорости и Гранд-турах, оставаясь одной из самых многочисленных.

Отдельная награда была вручена руководителю гонки "Жигулевская миля" Георгию Блинову — за неоценимый вклад в развитие фестиваля скорости.

Пятая награда ушла Роману Вандышеву из команды NEW STAR Racing — первому в истории победителю Гонки Чемпионов на воде. В этом году ветер и высокие волны не позволили провести соревнования в заявленной ранее локации — на набережной, но в тихой гавани отеля "Лада-Резорт" четыре сильнейших спортсмена поборолись за чемпионский титул.

Параллельно со спортивной программой на протяжении двух дней на набережной проходил городской праздник под девизом "Продли лето в Жигулях".

В субботу набережную заполнили почти семь десятков любителей сап-серфинга в костюмах редких животных. Идея сап-заплыва была скорректирована погодой — высокие, почти морские волны, не дали даже самым отчаянным продвинуться дальше линии прибоя. Впрочем, лучшие костюмы были отмечены призами и подарками от Росзаповедцентра и организаторов фестиваля "Жигулевская миля".

Зрелищную программу фестиваля дополняли интерактивные занятия в шатрах и на открытых площадках, где были развлечения для всех возрастов. Выбирать сувениры от тольяттинских мастеров, играть на спортплощадках, запускать воздушных змеев, слушать лекции о летучих мышах и заповедных Жигулях или задержаться в шатре Росзаповедцентра. Здесь специалисты национальных парков "Самарская Лука", "Бузулукский бор" и Жигулевского заповедника им. И. И. Спрыгина просвещали, проводили экологические игры и рассказывали о природных достояниях региона.