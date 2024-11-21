Самарская велосипедистка завоевала Кубок России по BMX-фристайлу

В Омске завершился Кубок России по велосипедному спорту ВМХ-фристайлу в олимпийской дисциплине "парк", передает пресс-служба регионального минспорта. В соревнованиях приняли участие сильнейшие райдеры страны.
В женском турнире победительницей стала представительница Самарской области, действующая чемпионка России, победительница Всероссийской спартакиады сильнейших, спортсменка ЦСП Екатерина Круглова.
По результатам семи этапов соревнований велосипедистка набрала 115 баллов и опередила в борьбе за победу петербурженку Марию Сигареву (111 баллов). На третьем месте оказалась Елена Малышева из Московской области (109 баллов).
Последние комментарии
Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...