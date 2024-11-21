Самарская велосипедистка завоевала Кубок России по BMX-фристайлу

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В Омске завершился Кубок России по велосипедному спорту ВМХ-фристайлу в олимпийской дисциплине "парк", передает пресс-служба регионального минспорта. В соревнованиях приняли участие сильнейшие райдеры страны.

Фото: Федерация велосипедного спорта России