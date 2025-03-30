Спортсмены сборной Самарской области в составе сборной России стали победителями турнира по пляжному регби

Спортсмены и главный тренер сборной Самарской области в составе сборной России стали победителями международного турнира по пляжному регби.
В Сингапуре состоялся международный турнир по пляжному регби. Российская команда одержала победы во всех четырех матчах турнира.
На предварительном этапе сборная России разгромила Purritos 7:0 и Buck Raptors 7:1, а в финальном турнире переиграла Bucks Rising 9:1 и Camels 4:2, став победителем соревнований.
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Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
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"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...