Спортсмены сборной Самарской области в составе сборной России стали победителями турнира по пляжному регби

Спортсмены и главный тренер сборной Самарской области в составе сборной России стали победителями международного турнира по пляжному регби.

В Сингапуре состоялся международный турнир по пляжному регби. Российская команда одержала победы во всех четырех матчах турнира.

На предварительном этапе сборная России разгромила Purritos 7:0 и Buck Raptors 7:1, а в финальном турнире переиграла Bucks Rising 9:1 и Camels 4:2, став победителем соревнований.