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Юный самарец завоевал бронзу на первенстве России по гонкам дронов

КРАСНОДАР. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Краснодарском крае проходит итоговый турнир года по гонкам дронов. Призером первенства России стал юный пилот из Самарской области, сообщили в региональном минспорта.

Фото: Министерство спорта Самарской области

По результатам соревнований в классе 75 в личном зачете Дмитрий Светлов из Самарской области завоевал бронзу. Серебро получил Кирилл Журавлев из Москвы, золото досталось Булату Нургалиеву из Татарстана.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

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Всего проголосовало: 193
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