Юный самарец завоевал бронзу на первенстве России по гонкам дронов

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Краснодарском крае проходит итоговый турнир года по гонкам дронов. Призером первенства России стал юный пилот из Самарской области, сообщили в региональном минспорта.

Фото: Министерство спорта Самарской области