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В Самаре на детском турнире по следж-хоккею спортсменам вручили инвентарь по программе "Мастер спорта"

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 15 и 16 ноября на ледовой арене "Салют" в пос. Мехзавод проходит детский турнир по следж-хоккею на призы благотворительного фонда "Преобразование".

Фото: Министерство спорта Самарской области

Организаторами турнира выступают фонд "Преобразование", министерство спорта Самарской области и государственное бюджетное учреждение Самарской области "Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта".

В соревнованиях участвуют четыре команды: "Огни "Магнитки" из Магнитогорска Челябинской области, "Дрозд" из Балакова Саратовской области, "Ракета" из Самары и "Лада-следж" из Тольятти — всего около 50 юных хоккеистов.

Сегодня прошла торжественная церемония открытия соревнований и были сыграны первые матчи.

"Подобный турнир мы организуем второй год. Рады видеть у себя следж-хоккеистов из других регионов — Саратовской и Челябинской области. Они приехали к нам впервые. Надеюсь, что проведение подобных соревнований станет доброй традицией", — отметила директор "Центра адаптивной физической культуры и адаптивного спорта" Светлана Кузьмина.

На церемонии открытия прошло вручение команде "Лада-следж" нового спортивного инвентаря. 15 новых следж-саней для юных хоккеистов и 60 пар клюшек для следж-хоккея закуплены ГБУ СО "ЦАФКАС" в рамках реализации региональной программы "Мастер спорта", инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Светлана Кузьмина вручила новые санки и клюшки тренеру "Лады-следж" Александру Николаеву.

В Самарской области спорту лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья уделяется особое внимание. Развивается 41 дисциплина по адаптивным видам спорта. 36 тыс. инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе 10 тыс. детей вовлечены в занятия физкультурой и спортом — это 26,6% от общего числа населения данной категории в регионе. Наш регион был одним из первых, где были созданы команды по следж-хоккею из ветеранов СВО. Инициативу активно поддержали и продолжают поддерживать хоккейные клубы "Лада" (Тольятти) и ЦСК ВВС (Самара).

Для координации работы по спорту лиц с ОВЗ в 2024 г. создано подведомственное учреждение министерства спорта — ГБУ СО "ЦАФКАС", который получил дополнительную поддержку благодаря принятой по решению губернатора программе "Мастер спорта". В рамках субсидий, выделенных по программе, был закуплен новый инвентарь для занятий следж-хоккеем.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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