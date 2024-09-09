Самарчанка Анна Кукушкина установила рекорд России по роллер-спорту

В Челябинской области завершились чемпионат и первенство России по роллер-спорту на коротких дистанциях.

В составе сборной Самарской области в соревнованиях участвовали 14 человек.



Анна Кукушкина стала абсолютным триумфатором среди женщин, выиграв шесть золотых и одну серебряную медали. В полуфинале спринтерской гонки на 100 метров Анна установила рекорд России среди женщин в этой дисциплине - 11,573 секунды.



Владислав Муранов среди мужчин стал серебряным призером на 1000 метрах на треке.



Анна Тимофеева выиграла четыре дистанции на первенстве России среди участников 15-16 лет, а Тимофей Сидоров в той же возрастной группе стал двукратным бронзовым призером. Екатерина Кукушкина взяла четыре бронзовые медали первенства России среди спортсменок 13-14 лет.



В соревнованиях на первенство Федерации роллер-спорта России отличились 8-летний Сергей Перов (три золотых медали и одна бронзовая) и Виктория Тимофеева - три бронзы.