Самарчанка Анна Кукушкина установила рекорд России по роллер-спорту

В Челябинской области завершились чемпионат и первенство России по роллер-спорту на коротких дистанциях.
В составе сборной Самарской области в соревнованиях участвовали 14 человек.
Анна Кукушкина стала абсолютным триумфатором среди женщин, выиграв шесть золотых и одну серебряную медали. В полуфинале спринтерской гонки на 100 метров Анна установила рекорд России среди женщин в этой дисциплине - 11,573 секунды.
Владислав Муранов среди мужчин стал серебряным призером на 1000 метрах на треке.
Анна Тимофеева выиграла четыре дистанции на первенстве России среди участников 15-16 лет, а Тимофей Сидоров в той же возрастной группе стал двукратным бронзовым призером. Екатерина Кукушкина взяла четыре бронзовые медали первенства России среди спортсменок 13-14 лет.
В соревнованиях на первенство Федерации роллер-спорта России отличились 8-летний Сергей Перов (три золотых медали и одна бронзовая) и Виктория Тимофеева - три бронзы.
Последние комментарии
Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...