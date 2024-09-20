Спортсмен из Самарской области стал призером чемпионата России по серфингу

В Нижнем Новгороде завершился чемпионат России по серфингу в дисциплине "доска с веслом".

Представитель сборной Самарской области Руслан Гараев занял второе место и завоевал право выступать за сборную России. Это также дает ему возможность получить разряд кандидата в мастера спорта.

Самарская федерация серфинга сообщила, что спортсмен из нашего региона впервые добился таких результатов в этом виде спорта.