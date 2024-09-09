В Самаре завершился второй этап соревнований "Стальная воля"

С 5 сентября по 7 сентября в Поволжье проходили всероссийские соревнования по футболу среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Матчи состоялись на тренировочных полях "Солидарность Самара Арены" и в универсальном комплексе "МТЛ Арена". Самара впервые принимала турнир, на который собрались 600 спортсменов, представлявших 25 регионов России.

Впервые в истории "Стальной воли" открытие турнира прошло на стадионе чемпионата мира-2018 - "Солидарность Самара Арене". Церемонию провели олимпийский чемпион, член комитета РФС по социальной ответственности Юрий Борзаковский, лучший бомбардир "Крыльев Советов" в истории чемпионатов России Андрей Каряка и экс-капитан сборной России по футболу, руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин.

Многие приехали на соревнования впервые, в том числе команда Воронежа по мини-футболу слепых (В1), команды по трансплант-футболу из Башкортостана и cборная Поволжья, объединившая спортсменов из Самары и Тольятти.

В заключительный день соревнований прошли финальные матчи у юношей и мужчин в дисциплине "футбол людей с заболеванием церебральным параличом". У юношей сборная Свердловской области в "уральском дерби" одержала победу над командой Челябинской области 5:1. У мужчин в финале встретились две команды, представлявшие Нижегородскую область. "Патриот-НН" победил "Нижегородец" (6:0).

Победителей и призеров соревнований "Стальная воля" поздравила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, а также представители "Крыльев Советов". Главный тренер команды Игорь Осинькин познакомился с разными дисциплинами адаптивного футбола, пообщался и сфотографировался со спортсменами, а защитник Николай Рассказов принял участие в церемонии награждения.

"Все ребята молодцы: они не сдаются, не выпячивают проблемы по здоровью, а живут полноценной жизнью, занимаются спортом, - прокомментировал Игорь Осинькин. - Больше всего меня впечатлило, что они все позитивные: подходят, общаются, поддерживают. И, конечно, впечатлен тем, что с таким количеством разных заболеваний люди продолжают играть в футбол: и слепые, и ампутанты, люди с пересаженным сердцем, с церебральным параличом... Прекрасно, что футбол всем им помогает жить полноценной жизнью".

Второй этап Всероссийских соревнований "Стальная воля" прошел при поддержке министерства спорта России, правительства Самарской области, спортивных федераций, развивающих адаптивный футбол, ПФК "Крылья Советов" и ФК "Акрон". Партнеры - букмекерская компания FONBET и АО "СОГАЗ".

Лучшими игроками второго этапа всероссийских соревнований по футболу среди людей с инвалидностью и ОВЗ признаны:

Трансплант-футбол - Максим Шпомер (Рязанская область),

Футбол глухих (юноши) - Владимир Веденеев (Самарская область),

Футбол глухих (мужчины) - Аркадий Кочиев (Республика Мордовия),

Футбол глухих (женщины) - Дарья Скворцова (Москва).

Футбол лиц с заболеванием церебральным параличом (юноши) - Алексей Бельский (Свердловская область)

Футбол лиц с заболеванием церебральным параличом (мужчины) - Владислав Рарецкий (Нижегородская область - Патриот НН).

Мини-футбол слепых В1 (женщины) - Зулфият Магомедова (Республика Дагестан).

Мини-футбол слепых В1 (мужчины) - Андрей Куклин (Москва).

Футбол ампутантов - Марат Медоев (РСО-Алания).

Мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями (мужчины) - Алексей Якимов (Кировская область).

Мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями (юноши) - Данила Петров (Московская область).

ПОДА-футбол на электроколясках - Артем Семибратов (Ростовская область).

Результаты:

Трансплант-футбол

1 место: Рязанская область

2 место: Удмуртская Республика

3 место: Республика Башкирия

Футбол глухих (юноши)

1 место: Самарская область

2 место: Санкт-Петербург

3 место: Свердловская область

Футбол глухих (мужчины)

1 место: Республика Мордовия

2 место: Ульяновская область

3 место: Москва

Футбол глухих (женщины)

1 место: Москва

2 место: Санкт-Петербург

3 место: Ульяновская область

Футбол лиц с заболеванием церебральным параличом (юноши)

1 место: Свердловская область

2 место: Челябинская область

3 место: Санкт-Петербург

Футбол лиц с заболеванием церебральным параличом (мужчины)

1 место: Нижегородская область (Патриот-НН)

2 место: Нижегородская область (Нижегородец)

3 место: Москва

Победитель Серебряного Кубка: Свердловская область

Мини-футбол слепых В1 (женщины)

1 место: Республика Дагестан

2 место: Краснодарский край

3 место: Воронежская область

Мини-футбол слепых В1 (мужчины)

1 место: Москва

2 место: Республика Дагестан

3 место: Республика Марий Эл

Футбол ампутантов

1 место: РСО-Алания

2 место: Волгоградская область

3 место: Республика Дагестан

Мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями (мужчины)

1 место: Кировская область

2 место: Республика Дагестан

3 место: Владимирская область

Мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями (юноши)

1 место: Московская область

2 место: Республика Марий Эл

3 место: Республика Дагестан

ПОДА-футбол на электроколясках

1 место: Ростовская область

2 место: Свердловская область

3 место: Омская область