Самарская область приняла шестой тур Бизнес-лиги по тег-регби

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В течение всей субботы на площадке "Энергия" стадиона "Солидарность Самара Арена" проходили матчи Бизнес-лиги по тег-регби — разновидности регби, исключающей жесткую силовую борьбу.

Фото: Министерство спорта Самарской области