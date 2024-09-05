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Спортсменка из Самарской области завоевала три медали на Кубке России по спортивному ориентированию

МОСКВА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Московской области завершился Кубок России по спортивному ориентированию в кроссовых дисциплинах (выбор, спринт и общий старт). В течение трех дней борьбу вели 125 взрослых спортсменов, а также юниоры в категориях до 19, до 17 и до 15 лет.

Фото: Министерство спорта Самарской области

В соревнованиях среди взрослых представительница сборной команды Самарской области, мастер спорта Анна Дворянская завоевала три призовых места: "золото" в классе кросс-выбор, "серебро" в кросс-общий старт и "бронзу" в кросс-спринте.

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