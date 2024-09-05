Спортсменка из Самарской области завоевала три медали на Кубке России по спортивному ориентированию

В Московской области завершился Кубок России по спортивному ориентированию в кроссовых дисциплинах (выбор, спринт и общий старт). В течение трех дней борьбу вели 125 взрослых спортсменов, а также юниоры в категориях до 19, до 17 и до 15 лет.
В соревнованиях среди взрослых представительница сборной команды Самарской области, мастер спорта Анна Дворянская завоевала три призовых места: "золото" в классе кросс-выбор, "серебро" в кросс-общий старт и "бронзу" в кросс-спринте.
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Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...