Спортсменка из Самарской области завоевала три медали на Кубке России по спортивному ориентированию

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В Московской области завершился Кубок России по спортивному ориентированию в кроссовых дисциплинах (выбор, спринт и общий старт). В течение трех дней борьбу вели 125 взрослых спортсменов, а также юниоры в категориях до 19, до 17 и до 15 лет.

Фото: Министерство спорта Самарской области