Самарские теннисисты завоевали медали на первенстве России

В Архангельске состоялось первенство России среди юниоров и юниорок до 20 лет по настольному теннису. Спортсмены Самарской области стали бронзовыми призерами в командном зачете, передает пресс-служба регионального минспорта.
В составе команды выступили: Павел Киселев, Виталий Чепкасов, Даниэль Набиев, Сергей Мангов, Ярослав Абышев.
Тренеры сборной Самарской области - В.П.Павленко, Р.И.Слепенков, Д.Н.Чубаров, А.С.Тарасов.
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Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
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