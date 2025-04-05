Самарские теннисисты завоевали медали на первенстве России

В Архангельске состоялось первенство России среди юниоров и юниорок до 20 лет по настольному теннису. Спортсмены Самарской области стали бронзовыми призерами в командном зачете, передает пресс-служба регионального минспорта.

В составе команды выступили: Павел Киселев, Виталий Чепкасов, Даниэль Набиев, Сергей Мангов, Ярослав Абышев.

Тренеры сборной Самарской области - В.П.Павленко, Р.И.Слепенков, Д.Н.Чубаров, А.С.Тарасов.