В Самарской области состоялся региональный этап "Туриады"

В выходные, 14 и 15 сентября, в Самаре на территории лыжной базы "Чайка" состоялся областной туристский фестиваль "Туриада". Участниками фестиваля стали 250 спортсменов из разных муниципалитетов Самарской области.
Спортсмены были поделены по возрастным группам — 8-13 лет, 14-15 лет, 16-21 год. Они соревновались в различных дисциплинах спортивного туризма: на пешеходной дистанции лично и в связке, на средствах передвижения (велотуризм), на горной дистанции. Также состоялись соревнования по спортивному ориентированию в дисциплине кросс-выбор и конкурс по вязанию туристических узлов.
После окончания спортивной и конкурсной программы состоялось награждение победителей и призеров в каждом виде программы в каждой возрастной группе. Лауреатами фестиваля стали свыше 100 участников.
"В Самарской области ежегодно улучшается спортивная инфраструктура, на территории подведомственного учреждения минспорта спортивной школы "Чайка" создана одна из лучших в ПФО баз для подготовки команды по спортивному туризму. В 2024 году сборная нашей области стала бронзовым призером спортивной программы "Туриады" ПФО. Уверена, что успехи нас ждут и в дальнейшем", — отметила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.
Областная "Туриада" является отборочным этапом на окружной фестиваль. Спортивно-туристский лагерь ПФО "Туриада" проходит ежегодно под патронатом полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. В нем принимают участие спортсмены 16-25 лет из регионов ПФО и соседних округов. Итоговое мероприятие по традиции проводится летом в Саратовской области на территории горнолыжного курорта "Хвалынский".
Проведение массовых соревнований по спортивному туризму вовлекает население в систематические занятия физкультурой и спортом, что является одной из приоритетных задач федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Для улучшения доступности для населения занятий физкультурой и спортом в Самарской области по поручению губернатора Вячеслава Федорищева разработана региональная программа "Мастер спорта".
Последние комментарии
Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...