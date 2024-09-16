В Самарской области состоялся региональный этап "Туриады"

В выходные, 14 и 15 сентября, в Самаре на территории лыжной базы "Чайка" состоялся областной туристский фестиваль "Туриада". Участниками фестиваля стали 250 спортсменов из разных муниципалитетов Самарской области.

Спортсмены были поделены по возрастным группам — 8-13 лет, 14-15 лет, 16-21 год. Они соревновались в различных дисциплинах спортивного туризма: на пешеходной дистанции лично и в связке, на средствах передвижения (велотуризм), на горной дистанции. Также состоялись соревнования по спортивному ориентированию в дисциплине кросс-выбор и конкурс по вязанию туристических узлов.

После окончания спортивной и конкурсной программы состоялось награждение победителей и призеров в каждом виде программы в каждой возрастной группе. Лауреатами фестиваля стали свыше 100 участников.

"В Самарской области ежегодно улучшается спортивная инфраструктура, на территории подведомственного учреждения минспорта спортивной школы "Чайка" создана одна из лучших в ПФО баз для подготовки команды по спортивному туризму. В 2024 году сборная нашей области стала бронзовым призером спортивной программы "Туриады" ПФО. Уверена, что успехи нас ждут и в дальнейшем", — отметила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Областная "Туриада" является отборочным этапом на окружной фестиваль. Спортивно-туристский лагерь ПФО "Туриада" проходит ежегодно под патронатом полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. В нем принимают участие спортсмены 16-25 лет из регионов ПФО и соседних округов. Итоговое мероприятие по традиции проводится летом в Саратовской области на территории горнолыжного курорта "Хвалынский".

Проведение массовых соревнований по спортивному туризму вовлекает население в систематические занятия физкультурой и спортом, что является одной из приоритетных задач федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Для улучшения доступности для населения занятий физкультурой и спортом в Самарской области по поручению губернатора Вячеслава Федорищева разработана региональная программа "Мастер спорта".