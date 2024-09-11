Самарец Павел Колесов стал бронзовым призером чемпионата России по спортивному туризму

В Краснодарском крае на территории всероссийского детского центра "Орленок" состоялся главный старт соревновательного сезона по спортивному туризму - чемпионат России на пешеходных дистанциях.
В соревнованиях участвовали представители 30 регионов, в том числе сборная Самарской области в составе восьми человек. Наши спортсмены представляли Самару, Тольятти, Сызрань и Жигулевск.
Соревнования проводились на длинной и короткой дистанции пятого класса сложности в связке и лично.
Павел Колесов занял третье место на короткой дистанции. Впервые представитель сборной команды Самарской области стал призером в личном зачете чемпионата страны.
В общекомандном зачете сборная Самарской области стала седьмой.
Последние комментарии
Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...