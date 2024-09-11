Самарец Павел Колесов стал бронзовым призером чемпионата России по спортивному туризму

В Краснодарском крае на территории всероссийского детского центра "Орленок" состоялся главный старт соревновательного сезона по спортивному туризму - чемпионат России на пешеходных дистанциях.

В соревнованиях участвовали представители 30 регионов, в том числе сборная Самарской области в составе восьми человек. Наши спортсмены представляли Самару, Тольятти, Сызрань и Жигулевск.



Соревнования проводились на длинной и короткой дистанции пятого класса сложности в связке и лично.



Павел Колесов занял третье место на короткой дистанции. Впервые представитель сборной команды Самарской области стал призером в личном зачете чемпионата страны.



В общекомандном зачете сборная Самарской области стала седьмой.