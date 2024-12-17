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Тольяттинская "Жемчужина" стала призером всероссийских соревнований "Самарочка"

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 12 по 15 декабря в Самаре, во Дворце спорта им. Владимира Высоцкого, проходили первый этап Кубка России по синхронному катанию на коньках среди мастеров спорта и всероссийские соревнования "Самарочка" по программам кандидатов в мастера спорта, 1-го и 2-го спортивного разряда. Завершал спортивное мероприятие турнир по шоу-программам синхронного катания "Мы вместе".

Фото: Министерство спорта Самарской области

На лед выходили 615 участников в составе 42 команд из 13 регионов России. Самарскую область представили "Ангелы", "Эдельвейс" и "Жемчужина" из Тольятти и "Гэлакси", "Твинкл Айс" и "Волга Айс" из Самары. Также среди участников были чемпионы мира команда "Парадиз" из Санкт-Петербурга и чемпионы среди юниоров команда "Юность" из Екатеринбурга.

Победителями и призерами соревнований стали:

— среди спортсменов второго спортивного разряда: "Фриволите-2" Московская область, "Матрешки" Татарстан, "Квик Степ-2" Москва;

— в зачете первого спортивного разряда: "Казаночка" Татарстан, "Юность-новисы" Свердловская область, "Айс Фэнтези" Москва;

— среди кандидатов в мастера спорта: "Юность" Свердловская область, "Идель" Татарстан, "Жемчужина" Самарская область;

— по программе мастеров спорта: "Парадиз" Санкт-Петербург, "Татарстан" Татарстан, "Кристалл Айс" Москва.

Остальные команды из Самарской области в своих категориях показали следующие результаты: "Эдельвейс" — 5 место, "Твинкл Айс" — 6 место, "Ангелы" — 8 место, "Гэлакси" — 10 место, "Волга Айс" — 13 место.

Участников приветствовали министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская и президент федерации фигурного катания Самарской области Вера Богуш.

"Мы гордимся тем, что Самарская область является одним из родоначальников синхронного катания в Российской Федерации, наши команды являются многократными призерами соревнований, и мы ежегодно принимаем такие красивые мероприятия. И самое главное, что мы имеем возможность проводить их в современном спортивном объекте, который у нас появился благодаря национальному проекту — во Дворце спорта. Для наших фигуристов созданы условия, и мы очень рады тому, что наш регион представлен на соревнованиях достаточно сильными командами", — отметила Лидия Рогожинская.

15 декабря состоялся турнир шоу-программ "Мы вместе", где 16 команд представили лучшие номера. На трибунах Дворца спорта собралось несколько тысяч зрителей.

Фестиваль "Мы вместе" — физкультурное мероприятие, которое будет разыгрываться в течение зимнего сезона, а его финал пройдет в Самаре в апреле 2025 года. Опыт Самарской области в проведении крупный спортивных мероприятий был учтен при выборе места проведения XIII международного спортивного форума "Россия — спортивная держава": он пройдет осенью 2025 г. в нашем регионе.
Проведение всероссийских соревнований по фигурному катанию способствует популяризации вида спорта, развитию детского и молодежного спорта и помогает достижению целей федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография" по вовлечению населения в занятия физкультурой и спортом. В Самарской области с целью поддержки спорта по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева разработана региональная программа "Мастер спорта".

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