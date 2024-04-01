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Общество

На Ракитовском шоссе с 20 апреля изменится схема движения транспорта

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 20 апреля по 1 июня 2024 г. в Самаре будет организована временная схема движения транспорта о Ракитовскому шоссе в районе пересечения с проспектом Карла Маркса, сообщает минтранс области.

Фото: Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Данная мера связана с переустройством сетей в рамках реконструкции автомагистрали "Центральная" со строительством участка пр. Карла Маркса.

На этот период на шоссе будут установлены временные дорожные знаки.

Напомним, в 2017 г. Росавтодор одобрил проект строительства магистрали, который включает в себя два участка: городской (7,7 км по пр. Карла Маркса от пр. Кирова до границы Самары) и загородный - 11,3 км от границы города до Обводной дороги. Предполагается, что в городе дорога будет шестиполосной, расчетная скорость движения по ней составит 80 км/час.

В 2022 г. региональный минтранс выбрал подрядчика на строительство первой очереди автомагистрали. Им стало ООО "Самаратрансстрой", предложившее выполнить услуги по максимальной цене контракта - за 8,62 млрд рублей. Работы должны быть завершены до 1 ноября 2025 года.

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