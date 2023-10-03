На строительство магистрали "Центральная" в Самаре планируют дополнительно выделить 1 млрд рублей

Областной минтранс ищет подрядчика, который обеспечит выполнение дополнительных объемов работ при строительстве первого этапа магистрали "Центральная" (участок от Ракитовского шоссе ПК 49+00 до автодороги "Обводная Самары" ПК 190+00).

На эти цели выделено 1,036 млрд рублей. Победителя торгов определят после 18 октября. Он должен будет выполнить работы в период с 1 февраля по 1 ноября 2025 года.

Напомним, в конце декабря 2022 года региональный минтранс выбрал подрядчика на строительство первой очереди автомагистрали. Им стало ООО "Самаратрансстрой", предложившее выполнить услуги по максимальной цене контракта - за 8,62 млрд рублей. Работы должны быть завершены до 1 ноября 2025 года.