16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На строительство магистрали "Центральная" в Самаре планируют дополнительно выделить 1 млрд рублей Реконструкцией ул. XXII Партсъезда в Самаре займется "XXI век" Стало известно, кто отремонтирует мост через реку Кондурчу в Самарской области Суд опубликовал данные об износе ул. Ново-Садовой после ремонта Благодаря нацпроекту в этом году в Самарской области обновят более 180 км туристических маршрутов

Дорожное строительство Транспорт и связь

На строительство магистрали "Центральная" в Самаре планируют дополнительно выделить 1 млрд рублей

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 130
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Областной минтранс ищет подрядчика, который обеспечит выполнение дополнительных объемов работ при строительстве первого этапа магистрали "Центральная" (участок от Ракитовского шоссе ПК 49+00 до автодороги "Обводная Самары" ПК 190+00).

На эти цели выделено 1,036 млрд рублей. Победителя торгов определят после 18 октября. Он должен будет выполнить работы в период с 1 февраля по 1 ноября 2025 года.

Напомним, в конце декабря 2022 года региональный минтранс выбрал подрядчика на строительство первой очереди автомагистрали. Им стало ООО "Самаратрансстрой", предложившее выполнить услуги по максимальной цене контракта - за 8,62 млрд рублей. Работы должны быть завершены до 1 ноября 2025 года.

В 2017 г. Росавтодор одобрил проект строительства магистрали, который включает в себя два участка: городской (7,7 км по пр. Карла Маркса от пр. Кирова до границы Самары) и загородный — 11,3 км от границы города до Обводной дороги. Предполагается, что в городе дорога будет шестиполосной, расчетная скорость движения по ней составит 80 км/час.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Постер Рамке 11 июля 2018 16:53 Мост через Сок и тоннели по дороге Волжский - Курумоч оснастят системами транспортной безопасности

Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...

Ирина Кореницына-Ли 31 мая 2018 16:55 Демонтаж моста через железную дорогу Кинель - Безенчук обойдется в 31 млн рублей

............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?

Постер Рамке 01 мая 2018 17:38 В Самаре приступили к укладке нового дорожного покрытия на ул. Ново-Вокзальной

А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5