Подряд на строительство первой очереди магистрали "Центральная" выиграл "Самаратрансстрой"

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области определилось с подрядчиком, который построит первую очередь автомагистрали "Центральная". Речь идет о строительстве на участке от Ракитовского шоссе до Обводной трассы.

На торги заявился всего один участник, ООО "Самаратрансстрой", заявку признали соответствующей требованиям. Компания предложила услуги по максимальной цене контракта. Напомним, она составила 8,62 млрд рублей.

Победитель торгов должен завершить работы до 1 ноября 2025 года.

Напомним, в 2017 г. Росавтодор одобрил проект строительства магистрали, который включает в себя два участка: городской (7,7 км по пр. Карла Маркса от пр. Кирова до границы Самары) и загородный - 11,3 км от границы города до Обводной дороги. Предполагается, что в городе дорога будет шестиполосной, расчетная скорость движения по ней составит 80 км/час.