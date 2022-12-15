Подряд на строительство первой очереди магистрали "Центральная" выиграл "Самаратрансстрой"

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области определилось с подрядчиком, который построит первую очередь автомагистрали "Центральная". Речь идет о строительстве на участке от Ракитовского шоссе до Обводной трассы.
На торги заявился всего один участник, ООО "Самаратрансстрой", заявку признали соответствующей требованиям. Компания предложила услуги по максимальной цене контракта. Напомним, она составила 8,62 млрд рублей.
Победитель торгов должен завершить работы до 1 ноября 2025 года.
Напомним, в 2017 г. Росавтодор одобрил проект строительства магистрали, который включает в себя два участка: городской (7,7 км по пр. Карла Маркса от пр. Кирова до границы Самары) и загородный - 11,3 км от границы города до Обводной дороги. Предполагается, что в городе дорога будет шестиполосной, расчетная скорость движения по ней составит 80 км/час.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?