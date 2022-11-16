16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На строительство проспекта Карла Маркса планируют потратить 8,6 млрд рублей до 2025 года В Самаре объявлены очередные торги на строительство новой дороги до Крутых Ключей На строительство улицы Авроры до Ново-Садовой в Самаре выделят 8 млрд рублей Подрядчик строительства магистрали "Центральная" определится в декабре При поддержке нацпроекта в городе Похвистнево отремонтировали участок главной дороги

Дорожное строительство Транспорт и связь

На строительство проспекта Карла Маркса планируют потратить 8,6 млрд рублей до 2025 года

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министерство транспорта и автомобильных дорог ищет подрядчика, который займется строительством проспекта Карла Маркса на участке от пр. Кирова до границы Самары с реконструкцией участка магистрали "Центральная" в Волжском районе и Самаре (под полное развитие). Речь идет о первом этапе строительства — участке от Ракитовского шоссе в Самаре (ПК 49+00) до Обводной трассы (ПК 190+00).

Фото: Архив «ВН»

Начальная цена контракта составляет 8,626 млрд рублей. Средства будут освоены до конца 2025 года. Минимальная сумма в 563,2 млн рублей будет выделена уже в этом году. На 2023 г. рассчитывают выделить 1,62 млрд рублей, на 2024-й — 3,249 млрд рублей, на 2025 г. — 3,19 млрд рублей.

Победитель торгов определится после 6 декабря. Он должен приступить к работам с 1 июня 2023 года и завершить до 1 ноября 2025 г. Срок исполнения контракта рассчитан до 31 декабря 2025 г.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Постер Рамке 11 июля 2018 16:53 Мост через Сок и тоннели по дороге Волжский - Курумоч оснастят системами транспортной безопасности

Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...

Ирина Кореницына-Ли 31 мая 2018 16:55 Демонтаж моста через железную дорогу Кинель - Безенчук обойдется в 31 млн рублей

............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?

Постер Рамке 01 мая 2018 17:38 В Самаре приступили к укладке нового дорожного покрытия на ул. Ново-Вокзальной

А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4