На строительство проспекта Карла Маркса планируют потратить 8,6 млрд рублей до 2025 года

Министерство транспорта и автомобильных дорог ищет подрядчика, который займется строительством проспекта Карла Маркса на участке от пр. Кирова до границы Самары с реконструкцией участка магистрали "Центральная" в Волжском районе и Самаре (под полное развитие). Речь идет о первом этапе строительства — участке от Ракитовского шоссе в Самаре (ПК 49+00) до Обводной трассы (ПК 190+00).
Начальная цена контракта составляет 8,626 млрд рублей. Средства будут освоены до конца 2025 года. Минимальная сумма в 563,2 млн рублей будет выделена уже в этом году. На 2023 г. рассчитывают выделить 1,62 млрд рублей, на 2024-й — 3,249 млрд рублей, на 2025 г. — 3,19 млрд рублей.
Победитель торгов определится после 6 декабря. Он должен приступить к работам с 1 июня 2023 года и завершить до 1 ноября 2025 г. Срок исполнения контракта рассчитан до 31 декабря 2025 г.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?