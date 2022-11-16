На строительство проспекта Карла Маркса планируют потратить 8,6 млрд рублей до 2025 года

Министерство транспорта и автомобильных дорог ищет подрядчика, который займется строительством проспекта Карла Маркса на участке от пр. Кирова до границы Самары с реконструкцией участка магистрали "Центральная" в Волжском районе и Самаре (под полное развитие). Речь идет о первом этапе строительства — участке от Ракитовского шоссе в Самаре (ПК 49+00) до Обводной трассы (ПК 190+00).

Начальная цена контракта составляет 8,626 млрд рублей. Средства будут освоены до конца 2025 года. Минимальная сумма в 563,2 млн рублей будет выделена уже в этом году. На 2023 г. рассчитывают выделить 1,62 млрд рублей, на 2024-й — 3,249 млрд рублей, на 2025 г. — 3,19 млрд рублей.

Победитель торгов определится после 6 декабря. Он должен приступить к работам с 1 июня 2023 года и завершить до 1 ноября 2025 г. Срок исполнения контракта рассчитан до 31 декабря 2025 г.