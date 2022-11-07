16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Подрядчик строительства магистрали "Центральная" определится в декабре При поддержке нацпроекта в городе Похвистнево отремонтировали участок главной дороги Благодаря нацпроекту отремонтировали 33 км трассы Отрадный - Богатое - Борское Дорогу для жителей поселка Тремасово восстановили с применением технологии холодной регенерации В Самарской области отремонтирована дорога "Самара — Волгоград" — Осинки — Безенчук

Дорожное строительство Транспорт и связь

Подрядчик строительства магистрали "Центральная" определится в декабре

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 41
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В декабре пройдет конкурс по выбору подрядчика по строительству магистрали "Центральная". Об этом заявил первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов в интервью "Самарскому обозрению".

"Средства для примыкания магистрали "Центральная" к Ракитовскому шоссе полностью предусмотрены в бюджете 2023–2024 годов", — сообщил Виктор Кудряшов.

Напомним, строительство автомагистрали было предусмотрено во всех генеральных планах развития Самары с 1937 года. В 2017 г. Росавтодор одобрил проект строительства магистрали, который включает в себя два участка: городской - 7,7 км по пр. Карла Маркса от пр. Кирова до границы Самары и загородный - 11,3 км от границы города до Обводной дороги.

Предполагается, что в городе дорога будет шестиполосной, расчетная скорость движения по ней составит 80 км/час. Проект также предусматривает наличие по обеим сторонам пр. Карла Маркса выделенных полос для движения автобусов, строительство парковок и велосипедных дорожек и подъезда к железнодорожной платформе Дачная.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Постер Рамке 11 июля 2018 16:53 Мост через Сок и тоннели по дороге Волжский - Курумоч оснастят системами транспортной безопасности

Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...

Ирина Кореницына-Ли 31 мая 2018 16:55 Демонтаж моста через железную дорогу Кинель - Безенчук обойдется в 31 млн рублей

............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?

Постер Рамке 01 мая 2018 17:38 В Самаре приступили к укладке нового дорожного покрытия на ул. Ново-Вокзальной

А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4