Подрядчик строительства магистрали "Центральная" определится в декабре

В декабре пройдет конкурс по выбору подрядчика по строительству магистрали "Центральная". Об этом заявил первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов в интервью "Самарскому обозрению".

"Средства для примыкания магистрали "Центральная" к Ракитовскому шоссе полностью предусмотрены в бюджете 2023–2024 годов", — сообщил Виктор Кудряшов.

Напомним, строительство автомагистрали было предусмотрено во всех генеральных планах развития Самары с 1937 года. В 2017 г. Росавтодор одобрил проект строительства магистрали, который включает в себя два участка: городской - 7,7 км по пр. Карла Маркса от пр. Кирова до границы Самары и загородный - 11,3 км от границы города до Обводной дороги.

Предполагается, что в городе дорога будет шестиполосной, расчетная скорость движения по ней составит 80 км/час. Проект также предусматривает наличие по обеим сторонам пр. Карла Маркса выделенных полос для движения автобусов, строительство парковок и велосипедных дорожек и подъезда к железнодорожной платформе Дачная.