Владимир Путин и Вячеслав Федорищев обсудили строительство магистрали "Центральная" в Самаре

В пятницу, 30 августа, президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым, на которой обсудили вопросы социально-экономического развития региона.

В начале встречи президент России попросил Вячеслава Федорищева доложить об инвестиционных проектах. "У Вас много интересных направлений", — отметил глава государства.

Глава Самарской области подчеркнул, что основа социально-экономического развития региона — это динамичная развивающаяся инвестиционная активность. "Мы в этом году завершим реализацию порядка 30 инвестпроектов на сумму более 240 млрд рублей. По сути, это десятки тысяч новых рабочих мест. И самое главное — бюджетная обеспеченность, — доложил президенту Вячеслав Федорищев. — Работая в Самарской области уже третий месяц, общаясь с жителями, вижу, что очень много вопросов, связанных с дорожным хозяйством, с коммунальной инфраструктурой, требуют опережающего инвестиционного развития. Здесь доходы бюджета, их наращивание — это приоритеты работы правительства Самарской области".

Вячеслав Федорищев отметил, что правительство региона делает ставку на взаимодействие с крупными предприятиями, которые работают в Самарской области. "Это госкомпании, частные компании, подтягиваем к их работе малый бизнес. Он очень активен в Самарской области, причем в сферах машиностроения, в сферах комплектации, — сказал глава региона. — Мы обеспечиваем вертикально-интегрированный заказ крупных компаний для малого бизнеса. Видим в этом основу развития нашей экономики".

Врио губернатора Самарской области доложил об основных направлениях работы. Как отметил глава региона, одно из важнейших направлений — поддержка военнослужащих и их семей. "В Самарской области достаточно серьезный комплекс мер был реализован. За последние три месяца, общаясь непосредственно с командирами подразделения, где служат наши ребята, с самими военнослужащими и их семьями, приняли дополнительные меры поддержки, — сказал Вячеслав Федорищев. — В частности, за эти три месяца ввели единовременную выплату за ранения для наших бойцов. Также дополнительную материальную поддержку для членов семьи участников СВО, которые погибли — дополнительные 300 тысяч рублей уже к федеральным и региональным мерам поддержки, которые сразу же выплачиваются".

Кроме того, как доложил глава Самарской области, в регионе с 1 октября 2024 года для членов семьи военнослужащего будет введен бесплатный проезд по транспортной карте "За Победу". "Также присваиваем статус многодетной семьи, распространяемый даже на семьи, в которых старшие дети, уже старше 18 лет, принимают участие в специальной военной операции", — сообщил Вячеслав Федорищев.

Глава региона отметил, что для поддержки ветеранов СВО в продолжение программы "Время героев", которую поддержал президент, в Самарской области была разработана программа "Школа героев Самарской области".

"Она начинается с 1 октября этого года. 50 человек, которые приняли решение получить новые знания и компетенции, пройдут по хорошим образовательным программам и будут приглашены на работу, как в Правительство Самарской области, так и в муниципальное образование — доложил Вячеслав Федорищев. — Эту работу, как помощник, помогает мне организовывать гвардии младший лейтенант Девятов Максим Вадимович, Герой России, ветеран СВО".

Владимир Путин отметил: "Те, кто хочет, те, кто готов к этому, стремится получить дополнительные навыки, знания, готовы продолжить свою активную работу в рамках уже гражданских структур, обязательно нужно брать ребят к себе. Там много талантливых людей".

Вячеслав Федорищев доложил президенту об основных направлениях социально-экономического развития Самарской области.

"Экономика работает устойчиво. Видим, что у нас и ВРП в этом году достигнет планки 3 триллиона рублей, вырастет на 3-5%. Доходы бюджета увеличиваются — порядка 10% к прошлому году. И здесь на основе этого подготовили программу социально-экономического развития, — сказал глава Самарской области. — Проехали каждое муниципальное образование, я лично и члены моей команды провели более 100 сессий с жителями, с бизнесом. И по итогам подготовили комплексную программу, которая за 5 лет позволит достичь тех целей, которые Вы поставили, как в Указе о национальных целях, так и решить проблему в каждом муниципальном образовании. Для нас очень важно, чтобы каждое муниципальное образование увидело себя в программе, поэтому, кроме региональной большой, в каждом городе будет презентована в течение сентября та программа, которая подготовлена, будем реализовывать ее вместе с жителями. В основе, конечно же, — народосбережение и здравоохранение".

Продолжая тему здравоохранения, как одну из ключевых, Вячеслав Федорищев отметил, что в регионе разработаны дополнительные меры поддержки сферы, включая расширение программы "Земский доктор", дополнительные выплаты для врачей, привлечение кадров, модернизацию инфраструктуры.

"Большая задача по модернизации системы здравоохранения. В каждом городе люди обращают внимание на те или иные вопросы, связанные с необходимостью капитального ремонта объектов здравоохранения. Приняли решение расширить программу строительства ФАП. Мы их за ближайшие 5 лет создадим более 200. По капитальным ремонтам включаем это в региональную программу, — доложил Вячеслав Федорищев. — Но есть объекты, которые будут требовать федеральной поддержки.

В частности, за последние несколько лет были запроектированы два очень важных объекта. Они связаны с борьбой с онкозаболеваниями. Это один объект в Самаре — хирургический корпус областной детской больницы, а также новый корпус онкологической больницы в Тольятти. Здесь уже проекты подготовлены. Владимир Владимирович, буду просить Вас поддержать и дать поручение Правительству проработать вместе с нами софинансирование этих объектов. Они важнейшие".

В ходе обсуждения других отраслей экономики Владимир Путин отметил: "Промышленное производство в Самарской области растет".

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено вопросам развития общественного транспорта и ремонта дорог — этим направлениям Вячеслав Федорищев с первых дней своей работы в Самарской области уделяет особое внимание.

"У нас очень большой запрос на обновление общественного транспорта. Износ сейчас достигает порядка 90%. Причем это как трамваи в Самаре, так и в целом автобусный парк во всем регионе. Приняли решение и в программу развития Самарской области это включили. И уже сейчас принято бюджетное решение по закупке в течение 5 лет порядка 1100 новых автобусов и порядка 250 новых трамваев, — доложил президенту Вячеслав Федорищев. — Эту программу будем реализовывать планомерно. Помимо обновления дорожного фонда общественный транспорт — это основной вопрос, который беспокоит жителей. Сам, не раз проезжая в общественном транспорте, видел, что здесь необходима модернизация. Что касается дорожного фонда, уважаемый Владимир Владимирович, здесь приняли тоже решение: в течение 5 лет будем удваивать дорожный фонд для того, чтобы капитально отремонтировать порядка 2200 километров дорог за ближайшие 5 лет. Это необходимость. Много езжу по муниципальным образованиям. Дороги требуют серьезного внимания".

Отдельно глава региона отметил важность строительства в Самарской области трассы "Обход Тольятти" с мостом через Волгу: "Я очень благодарен Вам за то, что Вы приняли решение 5 лет назад и поддержали этот проект".

Еще один важный проект в сфере дорожного строительства — магистраль "Центральная" в Самаре. Сейчас реализуется первый этап.

"Это важнейшая магистраль в Самаре. Правительство Самарской области 5 лет назад приступило к реализации первого этапа. Мы его завершим за региональные средства в течение двух лет, — сообщил Вячеслав Федорищев. — Необходимо полностью связать 8 из 9 районов Самары. Здесь подготовили проект. Будем просить поддержки правительства Российской Федерации. Жизненно необходимая магистраль, чтобы разгрузить такой мегаполис, как Самара, и позволить комфортно нашим жителям передвигаться по городу. Мы точно его реализуем".

Еще один вопрос, который обсуждался на встрече, — расселение из аварийного жилья.

"Региональную программу до 2017 года объектов, включенных в расселение, мы уже в этом году завершим. Это порядка 376 тысяч квадратных метров. После 2017 года уже признано аварийным порядка 500 тысяч квадратных метров жилья, — сообщил Вячеслав Федорищев. — Мы здесь благодарим Вас и Правительство России за принятое решение по продлению федеральной программы. Мы будем упор делать на развитии региональной программы, потому что нам через механизмы комплексного развития территории необходимо будет создать много нового жилья, чтобы расселить такой большой фонд. Это позволит нам создавать удобные жилые кварталы с хорошей социальной инфраструктурой".

Говоря о социальной инфраструктуре в Самарской области, Вячеслав Федорищев сообщил, что особое внимание будет уделено строительству новых школ.

"Мы проанализировали обращения граждан. Видим, что не хватает школ. Приняли решение, что за ближайшие пять лет создадим 20 новых школ в тех районах, которые уже давно построены, и в новых строящихся, в которых не была предусмотрена эта важнейшая социальная инфраструктура, — отметил глава Самарской области. — Здесь будем исходить из того, что у нас есть свои региональные возможности".

Владимир Путин поинтересовался, как идет реализация проекта по строительству в Самаре международного межвузовского кампуса.

"Проектирование в этом году закончим, в течение трех лет кампус создадим. Мы сейчас приняли решение включить в проект кампуса город Тольятти, потому что у нас там сильный университет, который в том числе обеспечивает наш центр беспилотных технологий, — доложил Главе государства Вячеслав Федорищев. — Реализация проекта кампуса позволит нам решать задачу привлечения молодежи со всей страны, потому что у нас действительно сильные университеты. Нам важно, чтобы к нам приезжали ребята со всей страны. Рассчитываем, что это позволит решать наши демографические задачи. У нас очень много интересной работы, мы индустриальный регион. И вот университет — это такой драйвер, который позволит нам выполнить те планы, которые стоят в экономике. По сути, в основе промышленного развития идет кооперация науки, инноваций и промышленности".