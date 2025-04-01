В Самарской области 4 млн руб. получат офицеры запаса, которые решат отправиться на СВО

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В Самарской области с 1 апреля до 9 мая единовременная выплата офицерам запаса, отправляющимся на СВО, составляет 4 млн рублей. Выплаты за первый год службы составят 7 млн рублей.