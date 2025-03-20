СВВАУЛ отмечает 85-летний юбилей

Сегодня Сызранский филиал Военно-учебного научного центра Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина" (СВВАУЛ), одно из ведущих учебных заведений в области подготовки военных специалистов, отмечает 85-летний юбилей.

История филиала ВУНЦ ВВС "ВВА" начинается с Саратовской военной авиационной школы пилотов, сформированной 20 марта 1940 года. Эта школа произвела лишь один выпуск на самолетах Р-5.

Начавшаяся Великая Отечественная война потребовала особо подготовленных пилотов-планеристов для выполнения специальных заданий в тылу противника. На основании приказа Наркомата обороны СССР от 4.09.1941 года школа пилотов была переформирована в планерную школу ВДВ КА и всю войну занималась подготовкой пилотов-планеристов. Во времена войны было подготовлено более 600 боевых планеристов.

Семь выпускников школы, участников Великой Отечественной войны, удостоены звания Героев Советского Союза, а один из них — Бегельдинов Т.Я., удостоен этого звания дважды.

Боевое знамя училищу было вручено 25 мая 1942 года. 12 декабря 1944 г. Постановлением Президиума Верховного Совета СССР училищу вручено Красное Знамя.

В 1946 г. училище перебазировали в город Пугачев, преобразовали в планерное училище, которое занялось подготовкой командиров тяжелых планеров. В мае 1952 г. училище было переименовано в 160-е военное авиационное училище летчиков и с осени 1952 г. приступило к освоению принципиально новой авиационной техники — вертолетов.

В 1960 г. его перебазировали в Сызрань. В 1963 г. было присвоено наименование Сызранское военное авиационное училище летчиков и в 1966 г. оно становится высшим.

За 85 лет училище выпустило более 18 тыс. летчиков, 51 выпускник удостоен высоких званий Героя Советского Союза, Социалистического труда и Российской Федерации. 58 выпускников стали генералами, 169 — удостоены почетных званий "Заслуженный летчик-испытатель" и "Заслуженный военный летчик", около 125 выпускников окончили СВВАУЛ с золотой медалью.

17 декабря 2014 г. Филиалу ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия" вручены Боевое (Георгиевское) Знамя и Грамота президента Российской Федерации.

Последовательно обучение курсантов производилось на вертолетах Ми-4, Ми-1, Ми-8, Ми-2, Ми-24, Ка-27. Школа пилотов, планерная школа, планерное училище, военное авиационное училище летчиков, высшее военное авиационное училище летчиков, военный авиационный институт и снова высшее военное авиационное училище летчиков — такие ступени прошел филиал за эти годы.

На протяжении всей истории училища его выпускники всегда показывали себя профессионалами высочайшего класса. Сегодня филиал ВУНЦ ВВС "ВВА" в Сызрани является уникальным военным учебным заведением. Специалистов для ВВС, авиации силовых структур и ВМФ РФ такого профиля как здесь, не готовят больше нигде.

"Уверен, что у вуза хорошие перспективы и большое будущее. Стране нужны настоящие авиаторы — профессионалы, нужны патриоты, окрыленные мечтой покорить небо и прославить свою Отчизну. Именно такие люди выходят из стен Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков", — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, поздравляя с 85-летием.