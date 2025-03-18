На СВО погиб отец семерых детей из Красноярского района

Сергей Буланов (позывной "Заря") был далек от военной службы. Когда началась СВО, он искал чем помочь Родине. Так Сергей пришел к тактической медицине. В первую командировку спас более 500 человек. Вторая поездка за ленточку закончилась для него трагично: ночью пошел оказывать первую помощь разведчикам и подорвался на мине. Сергей погиб в 42 года. У него осталось семеро детей, младшему из которых четыре года.

Родители Сергея не ожидали, что их сына знают и уважают так много людей. Они удивились, когда в день похорон собор Кирилла и Мефодия начал заполняться желающими проститься. Здесь были не только родные. По зову сердца пришли коллеги, сослуживцы, знакомые: те, кто знал его несколько лет, и кто недавно познакомился, кто с ним дружил и кто видел всего один раз в жизни.

"Заря" был открытым, добрым, милосердным и очень скромным человеком. Поступал по совести, не отказывал в помощи. Производил впечатление "ботаника", но только до момента пока его не увидели в деле.

До СВО: творчество и любовь

Сергей окончил Самарский государственный институт культуры. Работал в Красноярском районе: пел и аккомпанировал в народном ансамбле русской песни "Светлопольские зори" в ДК "Светлое" (отсюда родился позывной "Заря").

"Сережа талантливый человек. Играл на нескольких музыкальных инструментах: жалейка, аккордеон, гармошка, дудочка, флейта, кахон. Замечательный звуковик на концертах. Как видеооператор снимал губернские фестивали, монтировал. Любил вырезать из дерева красивые вещи, а на 35 лет сделал мне подарок: резную деревянную беседку", — говорит жена Сергея Ксения.

У "Зари" семеро детей, он очень много внимания уделял их воспитанию. Сыновьям передавал все мужские навыки, у Сергея были "золотые руки".

Сергей пел и аккомпанировал в народном ансамбле

Многодетная семья жила в частном доме в Белозерках. Жили дружно, весело, в любви. Детей воспитывали в православии. Сергей говорил, что сбылась его мечта: дом на земле, много детей и жена-красавица.

Так бы они и жили... Однажды — еще до знакомства с женой — Сергей написал песню про затонувшую подводную лодку "Курск". Исполняя ее родителям и младшей сестре, он сказал: "Хочу также героически погибнуть как эти ребята". Эта мечта Сергея тоже сбылась.

Решил спасать людей

Будущий герой иногда переживал по поводу своей профессии, ему хотелось более "мужскую". Когда началась СВО, активно искал как помочь Родине и защитить семью. Был уверен, что "если будем сидеть и ничего не делать, то война придет сюда". Молился, просил указать путь. Он очень хотел послужить отечеству, но хотел идти не с оружием в руках, а наоборот — спасать жизни.

Так Сергей сначала делал носилки для бойцов, собирал аптечки, а потом стал инструктором по тактической медицине, преподавал военным и гражданским. Те, кто видел его в этом качестве, отмечают ораторский талант, умение понять какие люди в аудитории и донести информацию так, чтобы все поняли и запомнили.

"Серега умел найти подход к каждому. У него была удивительная способность давать материал вечерней группе на том же уровне энергетики и запала, на котором начинал свой рабочий день инструктора. Были группы по 15-20 человек и аудитории на 100 человек. Учил каждого до выполнения. Не отпускал группу до тех пор, пока каждый человек не усвоит материал. Чувствовал ответственность за каждого, кто у него учится, ведь от правильности оказания помощи зависит выживаемость бойца на поле боя. Он не разделял бойцов на срочников и спецназовцев, ко всем относился одинаково с уважением и вниманием. В числе обучаемых у Сергея было много профессиональных силовиков. Это военнослужащие из 2 и 25 армий, росгвардейцы из "Утеса" и "Омеги". Неоднократно проводил занятия с парнями из СОБРа", — рассказывает инструктор с позывным "Гранит".

Настоящий воин и патриот

Однажды Сергей сообщил жене, что уходит на СВО. Ксения не ожидала, уговаривала как и все родные — остаться дома. Но изменить его решение никто не смог. "Мне не страшно свою жизнь отдать за детей, чтобы им не пришлось воевать, продолжая дело, которое мы начали. Я иду защищать вас", — говорил "Заря".

"Когда на похоронах я увидела добровольцев, поговорила с ними, подумала слава Богу, что у нас в России такие люди есть. Те, кто не прячется, не старается "отмазаться", кто сам идет и готов отдать свою жизнь за Родину и за своих близких. Надо иметь большую смелость, чтобы туда пойти. Понимая, что можешь не вернуться", — уверена Ксения.

Боевые и гражданские сослуживцы и командир батальона считают, что Сергеем двигало чувство патриотизма. Если бы пошел из-за денег, выбрал бы финансово выгодные и менее опасные подразделения.

"Познакомился с Сергеем в учебном центре "Эшелон", где он обучался тактической медицине. Серега тогда еще не был инструктором. Пришел добрый светлый человек. Мысль внутренняя "Ты что делаешь тут?". Я профессиональный военный, закончил военное училище, пять лет отучился, четыре года отслужил офицером. У меня есть свой путь, я понимаю контекст военных людей. И вот вижу Сергея — светлый, улыбающийся. За все время знакомства не услышал от него ни одного плохого слова, не увидел никаких негативных эмоций", — вспоминает "Гранит".

"Гранит" отмечает, что Сергей не производил впечатления военного человека. Но когда он увидел на общих сборах в Рощинском как Сергей впервые взял в руки оружие и гранату, то оценил твердость в руках, понял внутреннюю силу и крепость духа. С этого момента начал ассоциировать Сергея с воином. Впрочем, на войне "Заря" редко брал с собой автомат: "Зачем он мне? Мне нужны руки, чтобы работать".

"У него страха не наблюдал вообще. Смелый, собранный человек, — характеризует Сергея Буланова заместитель войскового атамана по боевой подготовке Волжского казачьего войска, командир батальона, в котором служил "Заря", Артем Светлолобов.

Отдал жизнь за други своя

В первую командировку Сергей Буланов спас более 500 человек. Боевое крещение состоялось под Старобельском. На полигоне он оказывал помощь сильно раненым бойцам-росгвардейцам, которые попали в ДТП на бронеавтомобиле.

Потом началась Авдеевская операция. Четыре ночи подряд шли тяжелые бои, через руки "Зари" проходили все раненые, за ночь по 80 человек. Его качало от усталости, но он продолжал работать: фиксировал степень ранения, проводил ревизию всего ранее сделанного, стабилизировал состояние и готовил к транспортировке в госпиталь. Работал в подвале, в 7 километрах от линии боевого соприкосновения под звуки боя — артиллерии, дронов, техники.

В гражданской жизни Сергей никогда не жаловался, всегда был позитивно настроен, всех морально поддерживал. Также было и на фронте. Однажды "Заря" целую неделю эвакуировал и сортировал раненых и погибших один, других медиков не было. Никто ни на фронте, ни дома не услышал от него ни одного слова об усталости, не было даже намека на недовольство.

С ранеными "Заря" разговаривал на "вы" и вместе с тем с таким вниманием и сочувствием, как с детьми. Перед тем как работать, молился. С присущей ему педантичностью, про каждого раненого и оказанную помощь записывал в свою тетрадь.

Во вторую командировку Сергей работал на Покровском направлении. Самоотверженно продолжал спасать жизни бойцов. Однажды ночью пошел оказывать медицинскую помощь разведчикам и подорвался на мине. Наложил себе жгут, оказал первую медицинскую помощь, но характер ранений и 20-градусный мороз, а также противник, который несколько суток не давал приблизиться к раненым, не оставили ему шанса. Сергей умер мученической смертью, отдал жизнь "за други своя", считает жена.

"Удивительно, что в наше время еще есть такие люди, как Сережа. Господь забирает человека в самый лучший момент, когда он самый чистый. Сережа молился и лечил, спасал жизни. И Господь забрал его именно в этот момент", — считает Ксения.

"Горько, что его нет с нами"

Комбат поделился, что во время боевых действий на смерть товарищей все реагируют по-разному. Есть такие, кто не думает о смерти, просто выполняют боевую задачу. Таким был и Сергей. Без паники, без упаднического настроения.

"Сочувствие на войне отодвигается. В тылу, когда появляется время задуматься и прийти в себя, чувства просыпаются. Сегодня я приехал в отпуск и начинаю осознавать, что прикипел к Сергею. Горько, что его нет с нами", — сухо констатирует Светлолобов.

По словам командира, "Заря" был хорошим специалистом, поэтому он неоднократно представлял его к наградам. Перед второй командировкой Сергей получил медаль "За заслуги перед казачеством". Также он награжден медалями "Казачья доблесть" и "Участнику специальной военной операции".

"Сергей не поехал на награждение, он в этот день уезжал на СВО. Я получил за него, и мы встретились около храма Кирилла и Мефодия — я настоял, чтобы он забрал медаль, показал семье. Подхожу к собору — стоит и ждет, когда ему "моноколесо" привезут. Купил, чтобы заниматься эвакуацией. Он серьезно готовился к поездке, на свою зарплату закупал очень много медикаментов, перевязки, жгуты для оказания помощи бойцам", — вспоминает "Гранит" последнюю встречу.

Были планы на жизнь

Жена была уверена, что муж вернется. Они строили планы на жизнь. Во время СВО были моменты, когда родные думали, что потеряли Сережу. Молились за него. А через несколько дней он писал — и все выдыхали.

"До конца второй командировки оставался месяц. До сих пор не могу поверить, что он погиб. Не поняла и не осознаю. Хочу уснуть, проснуться — и как будто ничего не было. Сейчас спасает только вера и понимание, что Сережа осознанно выбрал этот путь. Верни все назад, он сделал бы так же. Говорю детям, что их отец герой, мы должны быть его достойны", — сдерживая слезы, рассказывает жена.

По словам Артема Светлолобова, атаман Волжского казачьего войска подал ходатайство о присвоении Сергею Буланову звания "Герой России".