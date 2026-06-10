В Самаре остановлено движение общественного транспорта

В среду, 10 июня, в Самаре движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход в метро для укрытия свободный.

Как сообщает департамент городского хозяйства и экологии Самары, дети, которые на данный момент находятся в детских садах, вместе с педагогами переместились в укрытия. "Следите за информацией в родительском чате своего садика", — говорится в сообщении.

В регионе действует ракетная опасность.



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Телефон единой дежурно-диспетчерской службы — 112.