В Самаре остановлено движение общественного транспорта

В среду, 10 июня, в Самаре движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход в метро для укрытия свободный.
Как сообщает департамент городского хозяйства и экологии Самары, дети, которые на данный момент находятся в детских садах, вместе с педагогами переместились в укрытия. "Следите за информацией в родительском чате своего садика", — говорится в сообщении.
В регионе действует ракетная опасность.
Публикация фото и видео с БПЛА и другой военной техники, последствий их применения запрещена. Публикация помогает врагу координировать свои действия с целью нанесения максимального урона мирным жителям и гражданской инфраструктуре.
Телефон единой дежурно-диспетчерской службы — 112.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Кошмар :-( В каком мире мы теперь живем... А наши правоохранители быстро реагируют только на определенный вид инцидентов. Здоровья мужчине и пусть справедливость восторжествует!
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
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